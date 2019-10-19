أمريكيتان تباشران أول سير نسائي كامل في الفضاء

هسبريس - رويترز

صنعت رائدتا الفضاء الأمريكيتان كريستينا كوتش وجيسيكا مير التاريخ أمس الجمعة عندما خرجتا من محطة الفضاء الدولية في أول سير في الفضاء نسائي بالكامل.

وتحقق الحدث الذي طال انتظاره لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) خلال مهمة روتينية نسبيا لاستبدال بطاريات معطلة على السطح الخارجي للمحطة.

وأعلنت ناسا في مقطع مصور حي للعملية أن كوتش ومير خرجتا بالملابس البيضاء من المحطة الواقعة على ارتفاع 408 كيلومترات فوق الأرض إلى الفضاء الخارجي في الساعة 7:38 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1138 بتوقيت جرينتش) لاستبدال وحدة طاقة معطوبة مصممة للمساعدة في تكييف الطاقة المخزنة من الألواح الشمسية للمحطة.

واستمرت العملية نحو خمس ساعات وتأتي بعد محاولة أولى لأول سير نسائي بالكامل في الفضاء في مارس آذار. وألغيت المحاولة بسبب عدم تهيئة بدلة الفضاء لواحدة من الرائدات.

وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرأتين في مكالمة بالفيديو، وشكرهما على شجاعتهما.

وقال لهما من غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض بحضور نائبه مايك بنس وابنته ومستشارته إيفانكا ترامب ومدير ناسا جيم بريدنشتاين "هذا تاريخي حقا".