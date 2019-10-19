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الرئيسية | خارج الحدود | شرطة كتالونيا تعتقل 54 شخصا بعد أحداث عنيفة

شرطة كتالونيا تعتقل 54 شخصا بعد أحداث عنيفة

شرطة كتالونيا تعتقل 54 شخصا بعد أحداث عنيفة
هسبريس - د.ب.أ
السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:42

أعلنت الشرطة الكتالونية اليوم السبت اعتقال 54 شخصا على صلة بالاحتجاجات العنيفة التي وقعت في المنطقة الواقعة بشمال شرق إسبانيا.

وقالت الشرطة المسماة "موسوس داسكوادرا" في تغريدة أن 18 شرطيا أصيبوا في اشتباكات أمس الجمعة مع المتظاهرين المحتجين على سجن القادة الكتالونيين المؤيدين للاستقلال.

وفي تغريدة منفصلة، قال جهاز الطوارئ الكتالوني إن 182 شخصا نقلوا للمستشفى عقب الاحتجاجات من بينهم 152 في برشلونة.

تشهد كتالونيا اضطرابات منذ الاثنين الماضي عندما أصدرت المحكمة العليا الإسبانية أحكاما بالسجن بحق تسعة سياسيين محليين تتراوح ما بين تسعة إلى 13 عاما لتنظيم استفتاء غير قانوني بشأن الاستقلال في عام 2017.

وتمت الدعوة إلى إضراب عام عبر المنطقة أمس الجمعة للاحتجاج على أحكام السجن. وبحسب تقديرات الشرطة، نزل أكثر من 500 ألف إلى الشوارع في برشلونة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - العاصمة البريطانية لندن السبت 19 أكتوبر 2019 - 16:00
نتمنى أن لا يتدخل المغرب في إحتجاجات كتالونيا وأن لا يعبر عن موقفه الرسمي الداعم لإسبانيا أو كتالونيا ندعهم يجدون حلول لمشاكلهم.
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0
2 - عبدالله السبت 19 أكتوبر 2019 - 16:05
سبحان الله العظيم جميع الدول لي حفرو للمغرب حفرة باش يطيح فيها مساكن طاحو فيها الأعداء.
دابا عاد تيقت اجدادنا منين كانو تا يقولو بان المغرب بلاد الشرفاء وشوكته واعرة لي بغى يحفر ليه تا يطيح فيها.
سبحان الله شحال من رءيس تخلات دار بوه، شحال منهم تدفن في الفيافي، شحال من نظام تخلات دار بوه او شحال من واحد تا تخلى دار بوه دابا او تا يطلب السلاك او شحال من واحد كان في صفهم او دابا تا يقول واك واك يا ناس راه الصحراء مغربية . الحاصول ما اسمه المغرب الا وهو مغرب لطيف وينظر الى أعداءه يتساقط واحد تلو الاخر بحال اوراق شجر الخريف.
الله يحفظك يا بلادي العزيزة من كل من يريد الضرر بك ويحفظ الشعب المغربي السموح الحر ويحفظ ملكنا العزيز.
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-1
3 - وجدة السبت 19 أكتوبر 2019 - 16:08
سكان كاتالونيا تقريبا عشرة ملايين و المحتجون نصف مليون
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