24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:32
|13:17
|16:23
|18:53
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تُضعف المناعة وتُصيب بأمراض القلب .. الأغذية الجاهزة خطر على صحتك!
- الهند تراهن على الشراكة الأمنية لتعزيز أواصر العلاقات مع المغرب
- السياسة باعتبارها عَرَض مَرَض مدني عام
- المغربي فريح يعود بـ"العالمية" بين الرگادة والرّاي
- ما المشروبات المناسبة للأطفال؟
ضريبة "الواتساب" تشعل ثورة "إسقاط النظام" أمام الحكومة اللبنانية (5.00)
مشاحنات واتهامات بالرشوة تضع "ميزانية الرباط" في مهب الريح (5.00)
الحكومة تُقلّص عدد مناصب الشغل إلى 23 ألفاً في "مالية 2020" (5.00)
- سعداني ومغربية الصحراء .. بداية تحوّل جزائري أم تصفية حسابات؟ - (126)
- العاجي: "الرّاكْد" دليل قِدَم العلاقات الجنسية الرضائية في المغرب - (101)
- مشروع "ميزانية 2020" يُخصص 2.5 مليارات درهم للبلاط الملكي - (94)
- وزيرة السياحة الجديدة: أخنوش وراء انضمامي إلى عالم السياسة - (63)
- الأحرار يجتمعون بطنجة - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اتهامات بين تركيا والأكراد بخرق الاتفاق في سوريا
تبادلت القوات التركية والقوات الكردية السورية التي تقاتل بعضها البعض في شمال سورية، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المبرم بوساطة الولايات المتحدة.
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن إرهابيي "وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني" قاموا بـ14 خرقا خلال آخر 36 ساعة، وسط التزام كامل للقوات المسلحة التركية باتفاق المنطقة الآمنة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "القوات المسلحة التركية تلتزم بشكل كامل باتفاق المنطقة الآمنة، الذي توصلت تركيا والولايات المتحدة إليه في 17 أكتوبر الجاري".
وأضاف البيان " بالرغم من ذلك، قامت عناصر وحدات حماية الشعب (واي بي جي) وحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) الإرهابية، بـ 12 هجوم/تحرش في رأس العين، واثنين في منطقة تل تمر، خلال آخر 36 ساعة".
وتابع: "تم التحقق من استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة (صواريخ، أسلحة مضادة للطائرات والدبابات) في تلك الهجمات/ التحرشات".
كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة.
وفي سياق متصل، دعت القيادة العامة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) اليوم السبت الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الحكومة التركية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت القيادة العامة لقوات سورية الديمقراطية ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) نسخة منه اليوم :"ندعو نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو اللذان أبرما الاتفاق مع الجانب التركي، إلى إلزام أنقرة بتنفيذ عملية وقف إطلاق النار وفتح الممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين وفق التفاهمات على ذلك مع الجانب الأمريكي ".
وأضافت :"رغم التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي والوعود التي قدمت من قبلهم لحل هذه المشكلة إلا أنه لغاية الساعة لم يحدث أي تقدم ملموس ".