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كُتّاب وآراء
احتجاجات شعبية تتواصل في العديد من مناطق لبنان
تواصلت اليوم السبت المظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية لليوم الثالث على التوالي، وقطعت بعض الطرقات في عدد من المناطق.
وتجددت الاحتجاجات في ساحة الشهداء بالعاصمة بيروت وفي ساحة النور في مدينة طرابلس شمال لبنان، وفي كفررمان في النبطية جنوبا، وفي زوق مكايل في جبل لبنان. وقطع المتظاهرون بعض الطرقات منذ صباح اليوم في جبل لبنان وشماله وجنوبه .
ويطالب المحتجون بسقوط الحكومة وتغيير النظام.
من جهة أخرى، عملت فرق الأشغال العامة في عدد من البلديات على فتح الطرقات منذ ساعات الفجر وإزالة ما تبقى من إطارات مشتعلة وعوائق في عدد من المناطق شرق لبنان وفي جبل لبنان والجنوب.
وكان ناشطون في تظاهرات أمس الجمعة قاموا بأعمال تخريبية والتعدي على الأملاك العامة في وسط بيروت وفي الضاحية الجنوبية وفي صور جنوب لبنان.
وتم تفريق المظاهرات في وسط بيروت بالقوة، وأصيب خلال المظاهرات عشرات العناصر من قوى الأمن الداخلي، وتم توقيف عشرات المتظاهرين، كما أصيب أمس عدد من الناشطين في طرابلس.
وكانت المظاهرات الاحتجاجية بدأت مساء أول أمس الخميس وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب"، وسرعان ما انتقلت لتعم كافة المناطق اللبنانية، واستمرت رغم تراجع وزير الاتصالات محمد شقير عن مسألة فرض الضريبة.