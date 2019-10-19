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كُتّاب وآراء
"إضراب مفاجئ" يُربك حركة النقل السككي بفرنسا
شهدت حركة النقل السككي اضطرابا كبيرا في فرنسا، اليوم السبت، مع أول أيام العطلة المدرسية، وذلك جراء حركة اجتماعية مفاجئة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، والتي قابلتها الحكومة بالإدانة، واصفة إياها بـ "الإضراب المتوحش".
وكان إضراب مفاجئ لسائقي ومراقبي القطارات، من أجل إدانة نمط الاستغلال "آلية بموظف واحد"، الذي يمكن من مراقبة القطارات بدون مراقب، قد أدى إلى اضطراب حركة النقل السككي أمس الجمعة.
وأطلقت مديرية الشركة الوطنية للسكك الحديدية، التي فوجئت بهذا الإضراب غير المتوقع، مشاورات مع الهيئات النقابية لم تكلل بالنجاح إلى حدود الساعة، حيث قررت هذه الأخيرة إعادة الإضراب، اليوم السبت، أول أيام العطلة المدرسية بفرنسا. ويتمثل هدفها في إعطاء أكبر قدر من الوضوح لحركتهم وترك وقع لدى المستعملين والرأي العام.
وأدان الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، الذي انتقل دون سابق إخبار إلى محطة شرق باريس ما أسماه بـ "تحويل حق الانسحاب إلى إضراب متوحش".
من جانبها، قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إنها تدرس "الأسلوب القضائي" الكفيل بإظهار أن الأمر "يتعلق في الحقيقة بإضراب وليس بالحق في الانسحاب".