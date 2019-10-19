أردوغان يهدد بـ "سحق الرؤوس" في شمال سوريا

هسبريس - د.ب.أ

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، بـ "سحق رؤوس أكراد وحدات حماية الشعب"، في شمال شرق سورية، إذا لم ينسحبوا بحلول نهاية الهدنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة؛ بحلول ليل الثلاثاء المقبل.

وقال أردوغان في كلمة أمام حشد من آلاف الأشخاص في مدينة قيصرى: "سينتهي وقف العمليات لمدة 120 ساعة ليل الثلاثاء، وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين إذا لم ينسحبوا بحلول ذلك الوقت"، حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويتبادل المسؤولون الأتراك والأكراد الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم الخميس الماضي، من أجل السماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب إلى منطقة آمنة على طول الحدود.

وكانت قوات سورية الديمقراطية، التي تصنفها أنقرة إرهابية، قد حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، على توفير ممر آمن لإجلاء الجرحى من مدينة راس العين الحدودية.