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كُتّاب وآراء
أردوغان يهدد بـ "سحق الرؤوس" في شمال سوريا
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، بـ "سحق رؤوس أكراد وحدات حماية الشعب"، في شمال شرق سورية، إذا لم ينسحبوا بحلول نهاية الهدنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة؛ بحلول ليل الثلاثاء المقبل.
وقال أردوغان في كلمة أمام حشد من آلاف الأشخاص في مدينة قيصرى: "سينتهي وقف العمليات لمدة 120 ساعة ليل الثلاثاء، وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين إذا لم ينسحبوا بحلول ذلك الوقت"، حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.
ويتبادل المسؤولون الأتراك والأكراد الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم الخميس الماضي، من أجل السماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب إلى منطقة آمنة على طول الحدود.
وكانت قوات سورية الديمقراطية، التي تصنفها أنقرة إرهابية، قد حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، على توفير ممر آمن لإجلاء الجرحى من مدينة راس العين الحدودية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
اردوغان لا يستطيع تحريك جندي واحد الا من بعد اذن سيده ترامب و بوتين .
هده المرة اقتصاد تركيا سيدمر و سيعود الى الصفر..
لهذا اقول للسيد اودوغان كفى من الخطابات الفضفاضة والعنثريات الفارغة..
استعراض العضلات على شعب مسلم ضعيف مثل الأكراد ليس بطولة ..