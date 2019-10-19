24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. فاس ومدرستها الفلسفية (5.00)

  2. غرامة رمي كلينكس (5.00)

  3. المغرب: بداية ملاحقة المفسدين؟؟ (5.00)

  4. ريشات فنانين تداعبُ "حوافر الفرس" وتغري زوار معرض الجديدة (5.00)

  5. الحكومة تُقلّص عدد مناصب الشغل إلى 23 ألفاً في "مالية 2020" (3.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يهدد بـ "سحق الرؤوس" في شمال سوريا

أردوغان يهدد بـ "سحق الرؤوس" في شمال سوريا

أردوغان يهدد بـ "سحق الرؤوس" في شمال سوريا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 19 أكتوبر 2019 - 21:44

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، بـ "سحق رؤوس أكراد وحدات حماية الشعب"، في شمال شرق سورية، إذا لم ينسحبوا بحلول نهاية الهدنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة؛ بحلول ليل الثلاثاء المقبل.

وقال أردوغان في كلمة أمام حشد من آلاف الأشخاص في مدينة قيصرى: "سينتهي وقف العمليات لمدة 120 ساعة ليل الثلاثاء، وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين إذا لم ينسحبوا بحلول ذلك الوقت"، حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويتبادل المسؤولون الأتراك والأكراد الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم الخميس الماضي، من أجل السماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب إلى منطقة آمنة على طول الحدود.

وكانت قوات سورية الديمقراطية، التي تصنفها أنقرة إرهابية، قد حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، على توفير ممر آمن لإجلاء الجرحى من مدينة راس العين الحدودية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - اردوغان عميل صهيوني السبت 19 أكتوبر 2019 - 22:04
اردوغان فقط يحاول اخفاء الذل و الاهانة الذي تعرض له من طرف ترامب و الرسالة المخزية التي كلها احتقار و اهانة .
اردوغان لا يستطيع تحريك جندي واحد الا من بعد اذن سيده ترامب و بوتين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - مستقل السبت 19 أكتوبر 2019 - 22:08
حققت تركيا انتصارا سياسيا ،ديبلوماسيا وعسكريا شامل عَل الغرب الدي ابان عن نفاقه بمساندته لميليشيات انفصالية بالعتاد والسلاح حتا توقيت الهجوم كان مدروسا بدقة ودالك بعد ان ضعفت إدارة ترمب بسبب المشاكل الداخلية وتجرع نتانياهو مرارة الهزيمة الانتخابية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مواطن مغربي السبت 19 أكتوبر 2019 - 22:11
الذين يعارضون التدخل التركي عليهم أن يحمدوا الله أن تركيا لم تعد في قبضة الجنيرالات والا كان احتياح كامل لسوريا.. والجميع يتذكر تلك اللحظات التي مرت منها سوريا عندما اوت اوجلان وكيف حشدت تركيا جيوشها على كامل الحدود وهددت باجتياح سوريا لولا وساطة مبارك مصر وتسليم أوجلان لانقرة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - محمد الريفي السبت 19 أكتوبر 2019 - 22:14
اخاف عليك ان تسقط في الفخ كما سقط صدام حسين،الغرور يؤدي بصاحبه إلى الهلاك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - البيضاوي السبت 19 أكتوبر 2019 - 22:19
لا اظن ان اردوغان قادر ان يخلف تعليمات اسياده في واشنطن ، لانه يعلم جيدا كيف سيكون غضب ترامب عليه ..
هده المرة اقتصاد تركيا سيدمر و سيعود الى الصفر..
لهذا اقول للسيد اودوغان كفى من الخطابات الفضفاضة والعنثريات الفارغة..
استعراض العضلات على شعب مسلم ضعيف مثل الأكراد ليس بطولة ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.