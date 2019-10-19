تمرير موازنة لبنان النهائية دون ضرائب جديدة

هسبريس ـ مُتابعة

قال وزير المال اللبناني اليوم السبت، بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري، إنهما اتفقا على موازنة نهائية.

المصدر أضاف أن الموازنة لا تتضمن أي ضرائب إضافية؛ في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

أما الرئيس اللبناني، ميشال عون، فقد قال عبر حسابه على موقع تويتر: "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".