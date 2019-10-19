مقتل 5 عسكريين في هجومين شمال بوركينافاسو

هسبريس - أ.ف.ب

قتل خمسة عسكريين وأصيب 11 آخرون بجروح في هجومين وقعا، اليوم السبت، في مدينتي باهن ويينسيه شمال بوركينافاسو، حسب ما أعلنت رئاسة أركان الجيش.

وقال المصدر، في بيان، "كانت المفرزتان العسكريتان في باهن، مقاطعة لوروم، ويينسيه، بمقاطعة ياتينغا، هدفاً لهجمات إرهابية في الوقت نفسه تقريبا".

وأضاف البيان أنّ الجيش صدّ بقوّة المهاجمين واستقدم تعزيزات عسكرية، لكن "لسوء الحظ، كلّف هذان الهجومان أرواح خمسة من أفراد المفرزتين، بينهم شرطي، وأصيب أحد عشر عسكرياً بجروح".

من جهته أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، طالباً عدم نشر اسمه، أنّ "مفرزة يينسيه سجّلت أكبر عدد من الضحايا وأصيبت بأكبر قدر من الأضرار".