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كُتّاب وآراء
برشلونة تدعو مدريد إلى "مفاوضات غير مشروطة"
دعت الحكومة الانفصالية في إقليم كاتالونيا، اليوم السبت، الحكومة المركزية الإسبانية إلى الدخول في محادثات غير مشروطة، في الوقت الذي يُخشى من جولة عنف جديدة في برشلونة بعد خمسة أيام من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
وأصيب نحو مائتي شخص في صدامات عنيفة بكاتالونيا، بعدما رشق متظاهرون متشددون مناصرون لاستقلال الإقليم بالحجارة والألعاب النارية عناصر الشرطة، التي ردت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وقال الرئيس الإقليمي كيم تورا : "نحض رئيس الوزراء على ان يحدد موعدا لنجلس إلى طاولة التفاوض من دون شروط (...) إنها مسؤوليته وواجبه". ويريد تورا من هذا المطلب أن تُطرح في المفاوضات قضية إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير.
وأعلنت الحكومة الإسبانية، في بيان ردا على دعوة تورا، أنها "كانت دوما منفتحة على الحوار في إطار احترام القانون"، وطالبت رئيس كاتالونيا بـ"إدانة العنف بشدة".
ويأتي تصاعد العنف في اليوم الخامس من احتجاجات أنصار الاستقلال بعد إصدار المحكمة العليا أحكاما مشددة بالسجن ضد تسعة قادة بسبب إجرائهم استفتاء محظورا على استقلال الإقليم قبل سنتين.
وأعلنت أجهزة الطوارئ، السبت، أن 152 شخصا أصيبوا في مواجهات شهدتها برشلونة الليلة الفائتة، فيما أصيب عشرات آخرون في أرجاء كاتالونيا، مما يرفع العدد الإجمالي للجرحى إلى 182 شخصا.
وكانت السلطات قد أفادت بأن الحصيلة الإجمالية للمصابين منذ الاثنين، حتى ما قبل حصول الصدامات الأخيرة، بلغت 500 شخص.
وحسب وزارة الداخلية فقد اعتقلت السلطات 83 شخصا بعد صدامات ليلة الجمعة ـ السبت، إضافة إلى 128 شخصا أعلنت السلطات اعتقالهم قبل مسيرات الجمعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
La catalogne est un peuple qui a une langue, une histoire, une race, et un économie à part entière.
Pourquoi les nations unies, l’union européen, les organisations non gouvernementales, …. Pourquoi ils laissent les catalans seuls face à l’Espagne ? !
Il parait que les nations unies interviennent uniquement contre les pays pauvres à l’instar du Maroc.
Ou sont les acteurs Espagnols qui visitent le sud du Maroc pour soutenir le soit disant Polisario ? Pourquoi ne soutient-t-ils pas la catalgne toute proche ? quelle hypocrisie !!!