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كُتّاب وآراء
حزب القوات اللبنانية يعلن مغادرة وزرائه للحكومة
أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، استقالة وزرائه من الحكومة، واصفا التحديات التي تواجهها البلاد بأنها "غير مسبوقة".
ويشغل حزب القوات اللبنانية أربعة حقائب وزارية في الحكومة التي يترأسها سعد الحريري، من خلال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة مي شدياق، ووزير العمل كميل أبو سليمان.
وقال جعجع إن حزبه لم يلمس أي نية جدية من المسؤولين لمعالجة الأزمات، مبرزا أن الحزب ليست لديه أية ثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات.
وتدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين على شوارع لبنان للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة، منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.
وتطورت مطالب المحتجين من إلغاء الضرائب الجديدة على تطبيقات الاتصال الإلكترونية إلى المطالبة باستقالة الحكومة وإسقاط النظام وإنهاء المحاصصة الطائفية.