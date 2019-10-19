24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مقاطعات تعلن تعميم المجانية وتسحب ملاعب القرب من يد "البلطجية" (5.00)

  2. المغرب: بداية ملاحقة المفسدين؟؟ (5.00)

  3. الحكومة تُقلّص عدد مناصب الشغل إلى 23 ألفاً في "مالية 2020" (3.67)

  4. إبراهيم أفلاي يرصد حيرة قرار "مزدوجي الجنسية" (3.67)

  5. المغرب يسحق الجزائر ويبلغ نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليّين (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حزب القوات اللبنانية يعلن مغادرة وزرائه للحكومة

حزب القوات اللبنانية يعلن مغادرة وزرائه للحكومة

حزب القوات اللبنانية يعلن مغادرة وزرائه للحكومة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 19 أكتوبر 2019 - 22:55

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، استقالة وزرائه من الحكومة، واصفا التحديات التي تواجهها البلاد بأنها "غير مسبوقة".

ويشغل حزب القوات اللبنانية أربعة حقائب وزارية في الحكومة التي يترأسها سعد الحريري، من خلال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة مي شدياق، ووزير العمل كميل أبو سليمان.

وقال جعجع إن حزبه لم يلمس أي نية جدية من المسؤولين لمعالجة الأزمات، مبرزا أن الحزب ليست لديه أية ثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات.

وتدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين على شوارع لبنان للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة، منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.

وتطورت مطالب المحتجين من إلغاء الضرائب الجديدة على تطبيقات الاتصال الإلكترونية إلى المطالبة باستقالة الحكومة وإسقاط النظام وإنهاء المحاصصة الطائفية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.