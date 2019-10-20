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الرئيسية | خارج الحدود | تراجع المحروقات يزيد العجز التجاري في الجزائر

تراجع المحروقات يزيد العجز التجاري في الجزائر

تراجع المحروقات يزيد العجز التجاري في الجزائر
هسبريس - رويترز
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 13:40

أظهرت بيانات رسمية تراجع إيرادات الجزائر من الطاقة 11.91 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من 2019، ليتسع العجز التجاري للبلاد بمقدار 1.63 مليار دولار عنه قبل سنة.

تحاول الجزائر، عضو "أوبك"، خفض فاتورة وارداتها مع تعرضها لضغوط مالية بعد انخفاض دخل الطاقة.

وبلغت صادرات النفط والغاز، التي شكلت 92.82 بالمئة من إجمالي الصادرات، 22.55 مليار دولار، انخفاضا من 25.60 مليار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، وفقا للأرقام الصادرة عن الجمارك.

نتيجة لذلك ارتفع العجز التجاري إلى 4.68 مليار دولار من 3.05 مليار بين يناير وغشت من العام الماضي.

وتراجع إجمالي قيمة الصادرات إلى 24.30 مليار دولار من 27.53 مليار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، في حين انخفضت الواردات 5.26 بالمئة إلى 28.97 مليار دولار في الفترة ذاتها منذ 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - amaghrabi الأحد 20 أكتوبر 2019 - 13:56
الجزائر التي تعتمد على النفط كان عليها ان تحرص اكثر من المغرب على سياسة حسن الجوار,لان اليوم النفط يعيش تقلبات مستمرة وحسن الجوار والعمل الجماعي بين دول المغرب العربي سيحقق أرباحا جيدة على مرور السنين.والله يبقى الانسان حائرا امام فكر حكام الجزائر هل يفكرون في مستقبل بلدهم ام ينطبق عليهم حكاية الشيطان والرجل الحسود بحيث احد الحساد في زمن ما بدأ يراقب قطيع غنم لجاره وكلما راى القطيع تغير وجهه وخرجت عيناه وتالم الما شديد فلاحظ ذلك الشيطان وقال للحسود هل تريد ان اعطيك اكثر مما لدى جارك من الغنم فاجابه الحسود لا,ولكن اطلب منك ان نقتل هذا القطيع لانه يؤلمني ويعكر علي صفو حياتي
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3
2 - chamad الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:07
المغرب يتأثر من ارتفاع اسعار البترول والجزائر من انخفاظه. لو اندمج الاقتصادان لحلت الكثير من المشاكل بين هذين الجارين.
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3 - ملاحظ الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:21
نصيحتي للفريق القايد صالح ومن معه أن تكون مصلحة الشعب الجزائري من أولوياته وأن يتوقف عن شراء الذمم بالمليارات من أجل الإعتراف بالجمهورية التندوفية الوهمية!! أجزم في النهاية لن يبقى إﻵ هو وصديقه مادورو من يعترف بهذا الكيان الفضائي
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4
4 - ابونذير الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:24
رغم كل شيء والازمة السياسة الا ان الجزائر واقفة ولا تنتظر لا الصدقات ولا الهبات لكي تسير عجزها
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-2
5 - خبير الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:34
مقارنة بين عائدات الجزائر و المغرب عائدات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته 5 مليار عائدات الجزائر من المحروقات لوحدها 27 مليار دولار ؟؟؟؟؟
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1
6 - عبدالرحيم 2 الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:40
فلوس اللبان بديها زعطوط هذا ما ينطبق على النظام الجزائري والإحتياط من العملة الصعبة الذي يتباهون به سينفد في ستة أشهر ويظهر عند ذلك البرهان وسوء عاقبة الظالمين في حق الدم والجوار
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1
7 - boumoulahada. الأحد 20 أكتوبر 2019 - 14:43
عندما تتكلمون عن الاقتصاد الوطني تقحمون دائما ارتفاع ثمن البترول في السوق العالمية. والان تقولون بان مداخيل الجزائر هبطت نظرا لاقتصادها الذي يعتمد خصوصا علي البترول الذي نزل ثمنه في السوق الدولية. لا افهم كيف ان الثمن ينزل بالنسبة للبائع و يرتفع بالنسبة للشاري.
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