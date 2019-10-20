بريطانيا تؤكد الالتزام بتنفيذ "بريكست" في أكتوبر

هسبريس - إفي

أكد الرجل الثاني في الحكومة البريطانية مايكل جوف، اليوم الأحد، التزام لندن بتنفيذ عملية الـ"بريكست" في 31 أكتوبر الجاري، رغم أنها أرسلت خطابا إلى الاتحاد الأوروبي للمطالبة بتأخير هذه الخطوة.

وأرسل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الليلة الماضية خطابا غير موقع إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل، ما جاء بالتزامن مع سريان قانون محلي يطالب بذلك.

إلى جانب تلك الرسالة أرسل الزعيم المحافظ أخرى موقعة، قال فيها إنه لا يعتقد أنه سيكون من المفيد تأجيل "بريكست" بعد 31 أكتوبر.

وذكر جوف في تصريحات لشبكة "سكاي" أن الحكومة تلتزم بـ"الحزم في المضي قدما في تطبيق بريكست خلال الموعد المحدد، لأن ثمة شعورا في البلاد بالحاجة إلى إكمال هذه العملية".

وتابع: "نحن نعلم أن الاتحاد الأوروبي يريدنا أن نغادر، ونحن نعلم أن لدينا اتفاقا يسمح لنا بالمغادرة. سوف نغادر في 31 أكتوبر. لدينا الوسائل والقدرة على القيام بذلك"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي بين لندن وبروكسل بهذا الخصوص.

وقال المسؤول الحالي، عن الاستعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إن "حسم رئيس الوزراء تام، وأنا أؤيده في هذا الصدد، وعلينا المغادرة في 31 أكتوبر".

وتم إجبار رئيس الحكومة على إرسال خطاب يطلب التمديد بعد أن وافق البرلمان، أمس، على تعديل يدعو إلى تأخير "بريكست"، ما دفع السلطة التنفيذية إلى سحب التصويت المخطط له على مسودة الاتفاق.

ويهدف التعديل إلى منع المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، آواخر أكتوبر، في حالة عدم اكتمال الإجراءات البرلمانية بشأن "بريكست".