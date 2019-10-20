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الرئيسية | خارج الحدود | "نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي بالسعودية

"نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي بالسعودية

"نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي بالسعودية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 17:56

استقبلت منطقة نيوم بشمال غرب السعودية أول وفد سياحي نسائ،ي يضم أكثر من 20 إمرأة، قدمن من مختلف مناطق البلاد في رحلة سياحية.

وقال بيان رسمي إنه تم خلال الرحلة، التي بدأت من مدينة تبوك، تعريف السائحات بما تكتنزه "نيوم" من معالم بيئية وأثرية في رحلة استغرقت 19 ساعة، مررن بها عبر محافظة البدع ومن ثم إلى مغايير شعيب، مروراً بمركز مقنا ومقر عين موسى الأثرية، وصولاً إلى الطيب اسم، ثم العودة إلى رأس الشيخ حميد ومن ثم إلى تبوك.

وأوضحت المرشدة السياحية هبه العائدي أن الوفد السياحي يعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك، مشيرةً إلى أن هذه الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة وتعريف السائحات السعوديات وغيرهن على معالم المنطقة.

يذكر أن منطقة "نيوم" تعد إحدى أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع ثلاث دول مهمة على خليج العقبة.

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