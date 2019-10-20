24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:17
|16:22
|18:52
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية
- تمرير موازنة لبنان النهائية دون ضرائب جديدة
- حمد الله يساهم في تفوق جديد للنصر السعودي
- مقتل 5 عسكريين في هجومين شمال بوركينافاسو
- حضور وازن للصحراء في "أيام المغرب" بفرنسا
تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية (5.00)
هبات دول الخليج للمغرب تُشرف على النهاية .. والتعليم أكبر مستفيد (5.00)
- تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية - (86)
- هبات دول الخليج للمغرب تُشرف على النهاية .. والتعليم أكبر مستفيد - (79)
- المغرب يسحق الجزائر ويبلغ نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليّين - (75)
- حكومة العثماني تتوقع ارتفاع إيرادات ضرائب المشروبات الكحولية والتبغ - (74)
- عندما أشاد محمد الخامس بخصال الماريشال ليوطي وبفرنسا "الرؤوفة" - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتلى خلال عنف أعقب انتقاد المسلمين في بنغلاديش
ذكرت شرطة بنغلاديش أن منشورا مسيئا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن الإسلام، أثار أعمال شغب في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المئات من المسلمين في بلدة "برهان الدين"، فيما حاول رجال الشرطة قمع المظاهرات، طبقا لما ذكره رجل الشرطة مهيمن الإسلام.
وأضاف المصدر أن رجال الشرطة أطلقوا النيران مع الرصاص المطاطي بعد أن تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.
وقال مباشري حسن، أحد المسؤولين في منشأة صحية محلية، إن اثنين من هؤلاء الذين تم استهدافهم لقيا حتفهما في عين المكان. وأضاف أنه تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين تعرضوا لإصابات خطيرة إلى مستشفى أكبر في منطقة بهولا.
وذكر راثيندرا ناث روي، كبير المسؤولين الطبيين في المنطقة، إن شخصين آخرين توفيا في وقت لاحق في المستشفى.
وكان المتظاهرون، ومعظمهم من المسلمين المحافظين، قد غضبوا بسبب رجل هندوسي محلي، يزعم أنه انتقد نبي الإسلام في منشور على موقع "فيسبوك".
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل الهندوسي الذي يُزعم أنه وضع المنشور. بينما المعني بالأمر ينفي ويعلن أنه تم اختراق حسابه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ادا رأيت نفس اعراض المرض في مناطق متباعدة فابحت عن مادا يجمع المرضى فتجد سبب الداء.
ماذا يعني لو انتقد الإسلام؟ المسلمين ينتقدون كل الديانات الأخرى فلا تستائون لانتقاد الآخرين لكم ولدينكم. فالكثير من الأشياء عليها علامات استفهام وتثير الإشمئزاز والرعب.