قتلى خلال عنف أعقب انتقاد المسلمين في بنغلاديش

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت شرطة بنغلاديش أن منشورا مسيئا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن الإسلام، أثار أعمال شغب في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المئات من المسلمين في بلدة "برهان الدين"، فيما حاول رجال الشرطة قمع المظاهرات، طبقا لما ذكره رجل الشرطة مهيمن الإسلام.

وأضاف المصدر أن رجال الشرطة أطلقوا النيران مع الرصاص المطاطي بعد أن تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.

وقال مباشري حسن، أحد المسؤولين في منشأة صحية محلية، إن اثنين من هؤلاء الذين تم استهدافهم لقيا حتفهما في عين المكان. وأضاف أنه تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين تعرضوا لإصابات خطيرة إلى مستشفى أكبر في منطقة بهولا.

وذكر راثيندرا ناث روي، كبير المسؤولين الطبيين في المنطقة، إن شخصين آخرين توفيا في وقت لاحق في المستشفى.

وكان المتظاهرون، ومعظمهم من المسلمين المحافظين، قد غضبوا بسبب رجل هندوسي محلي، يزعم أنه انتقد نبي الإسلام في منشور على موقع "فيسبوك".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل الهندوسي الذي يُزعم أنه وضع المنشور. بينما المعني بالأمر ينفي ويعلن أنه تم اختراق حسابه.