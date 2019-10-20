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الرئيسية | خارج الحدود | الحريري يقدّم حزمة قرارات إصلاحية لإنقاذ لبنان

الحريري يقدّم حزمة قرارات إصلاحية لإنقاذ لبنان

الحريري يقدّم حزمة قرارات إصلاحية لإنقاذ لبنان
هسبريس - رويترز
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 19:09

قال مسؤولون لبنانيون لرويترز، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الاثنين.

كان الحريري الذي يترأس حكومة ائتلافية غارقة في المنافسات الطائفية والسياسية قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على الإصلاحات ملمحا إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية 2020.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

وقالت المصادر إن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئيا عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.

كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال "وقت قصير" للإشراف على الإصلاح.

ومن الأمور الأساسية التي يطالب بها المحتجون وضع حد لما يقولون إنه تفشي الفساد الذي يدمر الاقتصاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - يا ليت لو بِيَدي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 19:37
الذي لا يُفْهَم في الحكومات العربية تُغمض أعينها على الوضع السيء حتى يصل السيل الزبى لتهرول للبحث عن حزمات إنقاذ للوضع ولماذا اغمضت أعينها عن الوضع المزري من قبل حتى تصل الاوضاع الى الحضيض إن الحكومات العربية فريدة من نوعها ، تغوى النكد والارتجال .
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2 - rachida الأحد 20 أكتوبر 2019 - 19:38
عجيب امر هذه الحكومات العربية ينتظرون الى ان تتازم الامور حينها يعرضون الاصلاحات وهذا ايضا ما يحصل مع حكومة العثماني الذي لا يريد محاسبة المفسدين بل يكتفي بعزلهم او تغيير مسؤولياتهم . الشعوب العربية همومها واحدة ومطالبها واحدة وهي محاربة الفساد حتى يتسنى للجميع ان يعيش بسلام .
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