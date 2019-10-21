اعتقالات جديدة خلال احتجاجات في إقليم كتالونيا

هسبريس - إفي

اعتقلت قوات الأمن ستة أشخاص خلال احتجاجات للمطالبين بالانفصال نظمت خلال الساعات الأخيرة في كتالونيا، شمال شرق إسبانيا، حسب بيان صادر عن شرطة الإقليم اليوم الاثنين.

وشهدت المنطقة الإسبانية ذات الحكم الذاتي، أمس الأحد، يوما جديدا من الاحتشاد والتجمهر للتنديد بحكم قضائي يقضي بسجن تسعة من قادة الانفصال؛ جراء تنظيم استفتاء بشأن الاستقلال في 2017.

وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة أشخاص في برشلونة واثنين في ليدا، وواحد في خيرونا، رغم أنه لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، قبل أسبوع، لم تقع اشتباكات بين المحتجين والشرطة.

وكانت كتالونيا، خاصة برشلونة، مسرحا لمشادات خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة حوالي 600 شخص، بينهم شرطي في حالة خطيرة للغاية وأربعة متظاهرين فقدوا واحدة من أعينهم واعتقال 28 شخصا، إلى جانب أضرار تتجاوز 2.5 مليون يورو.