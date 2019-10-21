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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الأميركي يدخل العراق بعد مغادرة سوريا

الجيش الأميركي يدخل العراق بعد مغادرة سوريا

الجيش الأميركي يدخل العراق بعد مغادرة سوريا
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:40

دخلت قوات أميركية العراق قادمة من سوريا، اليوم الاثنين عبر الحدود مع إقليم كردستان العراق الشمالي، حسب ما ذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وذكرت المصادر نفسها أن مركبات عسكرية أميركية تقل جنودا عبرت جسر معبر فيشخابور الحدودي، المتاخم للمثلث الحدودي العراقي السوري التركي، باتجاه إقليم كردستان العراق.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، سحب ألف جندي أميركي منتشرين في شمال وشرق سوريا، بعد خمسة أيام من الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد، من قاعدة على أطراف المنطقة العازلة التي تعمل أنقرة على إنشائها.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، ضمن تصريح لفرانس برس، إن القافلة أخلت مطار صرين، القاعدة الأكبر للقوات الأميركية في شمال سوريا، وهي القاعدة الرابعة التي تنسحب منها خلال نحو أسبوعين.

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