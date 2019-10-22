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الرئيسية | خارج الحدود | حكومة إسبانيا تحدد موعد استخراج رفات فرانكو

حكومة إسبانيا تحدد موعد استخراج رفات فرانكو

حكومة إسبانيا تحدد موعد استخراج رفات فرانكو
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 04:42

أعلنت الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها أنه سيتم، يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري، استخراج رفات الجنرال الإسباني فرانسيسكو فرانكو من ضريح "فالي دي لوس كايدوس"، الذي يرقد فيه جثمان فرانكو منذ 1975، لإعادة دفنه في نفس اليوم بمكان آخر.

وقال بيان صدر عن رئاسة الحكومة إن رفات فرانسيسكو فرانكو سيتم استخراجه، خلال هذه العملية، ونقله لإعادة دفنه في مقبرة "إيل باردو مينغوروبيو" في ضواحي العاصمة مدريد؛ وذلك بحضور أفراد من عائلته.

وأكد نفس المصدر أن "عملية استخراج رفات فرانكو وإعادة دفنه ستتم في إطار خاص؛ بحضور أفراد أسرته وزيرة العدل دولوريس ديلغادو".

وسبق لعائلة الجنرال السابق أن قدمت استئنافا بهدف تعليق قرار استخراج ونقل الرفات، غير أن المحكمة العليا الإسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، رفضت هذا الطعن.

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