مجلس الوزراء اللبناني يقرّ حزمة قرارات إصلاحية

هسبريس - رويترز

قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري اليوم الاثنين إن الحكومة وافقت على ميزانية عام 2020 التي تتضمن عجزا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر أن تساهم البنوك في خفض العجز بواقع 5.1 تريليون ليرة (3.4 مليار دولار).

وأضاف الحريري أن الحكومة أقرت أيضا مجموعة أوسع من الإصلاحات بينها خفض رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان إلى النصف في محاولة لتخفيف أزمة اقتصادية وتهدئة احتجاجات تمثل أكبر معارضة للنخبة الحاكمة منذ عقود.

وأغلق المحتجون الشوارع لليوم الخامس وأغلقت المدارس والبنوك والشركات أبوابها. وتدفق مئات الألوف إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من النخبة السياسية التي يقولون إنها تدفع بالاقتصاد إلى نقطة الانهيار.

وتحت الضغط أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات الإصلاحية بعضها حيوي لتعزيز الثقة وهو ما قد يخفف الضغوط على النظام المالي اللبناني.

وفيما يلي أهم القرارات التي تلاها الحريري عقب جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي اليوم الاثنين:

* الموازنة بعجز 0.6 وما فيها أي ضرائب جديدة

* القطاع المصرفي ومصرف لبنان يساهمون بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

* خفض 50 بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.

* خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70 بالمئة.

* خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء.

* إقرار قانون العفو العام قبل نهاية السنة الحالية.

* إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية.

* عشرون مليار ليرة إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا

* 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.

* إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وهناك محامون من المجتمع المدني يعملون على هذا الموضوع ونحن سنطلب منهم التعاون معنا لأفضل قانون يستعيد الأموال.

* قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية.

* تركيب سكانرز على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على المهربين.

* إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا ووضع خطة لدمج أو إلغاء جميع المؤسسات الغير ضرورية.

تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني في أسرع وقت ممكن.

* تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر.

* إقرار مشاريع المرحلة الأولى من (سيدر) التي قيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع وهذا هو المحرك الأساسي للنمو بالاقتصاد ولفرص العمل للشباب والصبايا خلال الخمس سنوات المقبلين.

* إطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت.