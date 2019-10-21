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كُتّاب وآراء
الرئيس التونسي يصرح بممتلكاته لـ "مكافحة الفساد"
قام الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليوم الاثنين بالتصريح بممتلكاته قبل أدائه اليمين الدستورية بعد غد الأربعاء.
وصرح سعيد بممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو شرط أساسي قبل مباشرته مهامه كرئيس للجمهورية.
وقال الرئيس الجديد، الذي سبق أن أعلن عن مكاسبه عند ترشحه لانتخابات الرئاسة :"سأبقى كما أنا، كما في السابق وكما هو اليوم وعندما أغادر أيضا الرئاسة".
كما تعهد سعيد بأن يكون صارما في مكافحة الفساد وتقديم مبادرات في هذا المجال.
وكان البرلمان التونسي أعلن في وقت سابق عن عقد جلسة عامة استثنائية بعد غد الأربعاء تخصص لأداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية ويتوقع أن يلقي فيها سعيد كلمة.
وفاز سعيد بمنصب الرئاسة كمرشح مستقل ضد منافسه رئيس حزب "قلب تونس" رجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي، بحصوله على نسبة أصوات فاقت 72 بالمئة.
وقيس سعيد (61 عاما) حاصل على شهادة في الدراسات المعمقة في القانون العام وبخلاف تدريسه لمادة القانون الدستوري لنحو ثلاثة عقود، فهو لا يملك سجلا سياسيا أو انتماء حزبيا، وأغلب نشاطاته ترتبط بجمعية القانون الدستوري كما له كتابات متخصصة في هذا المجال.
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تعليقات الزوّار (15)
واليوم يصرح بممتلكاته، وكأنه مسؤول عادي أو وزير أو برلماني أو ما شابه ذلك.
فهذا قوله للنجاح لرئاسة الجمهورية التونسية، تصريحاته المتعددة في مواضيع شتى، سنرى مستقبلا هل يستطيع التشبث بمبادئه، أم أنه سيكون مضطرا لتقديم بعض التنازلات أو انه سيجبر على تغيير آرائه خين تدبيره لشؤون الدولة.
خلاصة القول هناك فرق شاسع بين الأقوال وبين تطبيقها على أرض الواقع.