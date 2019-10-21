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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس التونسي يصرح بممتلكاته لـ "مكافحة الفساد"

الرئيس التونسي يصرح بممتلكاته لـ "مكافحة الفساد"

الرئيس التونسي يصرح بممتلكاته لـ "مكافحة الفساد"
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 18:36

قام الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليوم الاثنين بالتصريح بممتلكاته قبل أدائه اليمين الدستورية بعد غد الأربعاء.

وصرح سعيد بممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو شرط أساسي قبل مباشرته مهامه كرئيس للجمهورية.

وقال الرئيس الجديد، الذي سبق أن أعلن عن مكاسبه عند ترشحه لانتخابات الرئاسة :"سأبقى كما أنا، كما في السابق وكما هو اليوم وعندما أغادر أيضا الرئاسة".

كما تعهد سعيد بأن يكون صارما في مكافحة الفساد وتقديم مبادرات في هذا المجال.

وكان البرلمان التونسي أعلن في وقت سابق عن عقد جلسة عامة استثنائية بعد غد الأربعاء تخصص لأداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية ويتوقع أن يلقي فيها سعيد كلمة.

وفاز سعيد بمنصب الرئاسة كمرشح مستقل ضد منافسه رئيس حزب "قلب تونس" رجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي، بحصوله على نسبة أصوات فاقت 72 بالمئة.

وقيس سعيد (61 عاما) حاصل على شهادة في الدراسات المعمقة في القانون العام وبخلاف تدريسه لمادة القانون الدستوري لنحو ثلاثة عقود، فهو لا يملك سجلا سياسيا أو انتماء حزبيا، وأغلب نشاطاته ترتبط بجمعية القانون الدستوري كما له كتابات متخصصة في هذا المجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - nomade الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 18:58
ونعم الرئيس! يبدي على الأقل نيته في العمل بشفافية ووضوح، ويظهر إرادته في براءته من نهب المال العام. ألا يتعلم منه مسؤولونا ويصرحوا بما ملكت ايديهم؟ ألا يستطيعون هنا أن يقنعوا باجورهم السمينة ويحافظوا على الأمانات؟؟؟
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10
2 - diaz med الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:03
اللذي هو مؤكد ان تونس ( الخضراء) ستقول كلمتها في السنين القادمة.وسنكون (الدول العربية) قد فاتنا القطار.اليوم ،بعد الانتخابات (النزيهة 100 في 100)،وقرار الرءيس الجديد وتصريحه بممتلكاته يضعنا على بعد سنين ضوءية من تونس.ولا اعرف ماذا ينتظر حكامنا ووزراؤنا لاتخاد مثل هذه التدابير.
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9
3 - سين الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:04
هذا هو نهج كل الدول المتقدمة لأنها العلمانية هذا هو نظامها.جربوا شريعتهم ولاهوتهم الكنسي.وجربوا الإقطاعية. ولم ينجحوا. .وتونس سائرة على الدرب. بالتوفيق.
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4
4 - تعلم أسي العثماني الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:04
تعلم أسي العثماني...واذا مقدتيش دير مبادرات جريئة ها العار عطينا غي بالتساع
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5
5 - حلا الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:06
الله يستر ان لاتتم تصفيته هذا لن يعجب بعض الحكام بعد ان قظ الاسلاميون والاخوان مضجعهم جاءهم الرئيس التونسي من حيث لا يدرون ههههه اظن السيد الرئيس سيفجر ربيعا تونسيا فريدا من نوعه الظاهر انه عازم على ان يعمل بجد ومسؤولية هنيئا لتونس وان لا تتعرض لتدخلات اجنبية تقتل هذه التجربة وتمنع نجاحها
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7
6 - جلال الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:10
علامات تدل ان فيه خير وليس كباقي اسلافه بالتوفيق باذن الله
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5
7 - متتبع حر الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:11
على رؤساء الأحزاب المغربية أن بصرحوا بممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم وأولادهم كذلك العثماني ووزرائه والبرلمانيون والرؤساء
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4
8 - amaghrabi الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:13
جميل جدا ان تحارب الدولة الفساد وان يدلي كل مسؤول باملاكه اثناء اعتناقه للمسؤوليات الكبرى والحساسة في دولة ما,ولكن لا اعتقد ان هذه الخطوة الجيدة في نظري ان ترضي الشعب التونسي او حتى الشعب المغربي ان سار على هذا النهج الجيد,لان الشعب يريد شغلا وصحة وسكنا لائقا ووو واعتقد لتوفير هذه الأشياء الضرورية وهي حق مشروع لكل مواطن في العالم باسره تحتاج الدولة الى أموال طائلة لتحقيق ذلك,اما الدول التي تحسب ثروتها ب10 أو20مليار دولاراقل او اكثر لا تلبي رغبات شعوبها وتبقى تعيش تحت الظغط الشعبي الى ان تصل ميزانيتها على الأقل اكثر من 50مليار دولار
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0
9 - العادل الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:21
ان مثل هؤلاء الرؤساء الذين ليس لديهم أي انتماءات حزبية و سياسية قبل أن يستلموا الرئاسة سوف لن يكون لهم أي نجاح و مصيرهم الى الانقراض و الزوال في الوقت القريب لان السياسة تتطلب ان يكون لك اتباع من اصحاب المصالح و المال و الجيش اما ان تدعي انك ستكون مع الشعب فهذا من الخيال .
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10 - من القطيع الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:22
بسم الله الرحمان الرحيم(... .وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين.)صدق الله العظيم اعانك الله أيها الرءيس الشجاع.لك الف مبروك من القطيع المغربي.
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11 - م المصطفى الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:23
الرئيس التونسي الجديد صرح بتصريحات في موضوع علاقته مع إسرائيل، وكان حاسما في عدم تطبيعه معها.
واليوم يصرح بممتلكاته، وكأنه مسؤول عادي أو وزير أو برلماني أو ما شابه ذلك.
فهذا قوله للنجاح لرئاسة الجمهورية التونسية، تصريحاته المتعددة في مواضيع شتى، سنرى مستقبلا هل يستطيع التشبث بمبادئه، أم أنه سيكون مضطرا لتقديم بعض التنازلات أو انه سيجبر على تغيير آرائه خين تدبيره لشؤون الدولة.
خلاصة القول هناك فرق شاسع بين الأقوال وبين تطبيقها على أرض الواقع.
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12 - مواطن2 الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:25
المبادئ شيئ وتطبيقها على ارض الواقع شيئ مخالف تماما. والفساد اذا كان متجذرا ومتفشيا على نطاق واسع تصعب محاربته.ويحتاج الى وقت طويل ورجال اصحاب عزائم قوية وثابتة لا يبتغون من الدنيا حياة الرفاهية والترف.ماساة الكثير من المسؤولين في الدول المتخلفة حب السلطة والمال..واذا تغلغل حب المال في بني آدم يستحيل ان يستقيم.نتمنى لتونس مستقبلا افضل تحت حكم الاستاذ المحترم ان شاء الله...وليس ذلك بالامر الصعب.
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13 - أستاذة وطنية الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:27
نتمنى أن تصطف تونس في مصاف الدول التي تعمل بالحق والقانون الحقيقيين فتصريح سعيد بالممتلكات بادرة طيبة لتفادي النهب واستنزاف أموال الدولة نتمنى من وزرائنا ان يسيروا على نهج هذا الأخير
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14 - المصطفى الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:44
مبادرة ممتازة نتمنى ان يفعل ذلك وزراؤنا في القريب العاجل، وان نعلم ممتلكاتهم قبل وبعد دخولهم الى الحكومة، نتمنى لبلدنا الحبيب ولتونس الشقيقة المزيد من الديموقراطية والتقدم والازدهار.
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15 - من تخوم الريف الهولندي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:47
في الوطن العربي و إن صرح المسؤولون عن ممتلكاتهم هناك إمكاتية أخرى للتملك الغير الشرعي. المسؤولون يشترون ممتلكات بدول متعددة أخرى و لا يصرحون بها. يشترون هنا و هناك و في كل الحالات سيتفيدون منها لاحقا. أتمنى أن يكون الرئيس التونسي استثناء كي يكون عبرة لآخرين كثر.
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