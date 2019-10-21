مواد حارقة تستهدف مسجدا في دورتموند الألمانية

هسبريس - د.ب.أ

ألقى مجهولان زجاجتين تحويان مواد سريعة الاشتعال على مسجد في مدينة دورتموند الألمانية، ما تسبب في أضرار بسيطة في المبنى.

وذكرت الشرطة اليوم الاثنين أن إحدى العبوات الحارقة هشمت إحدى الواجهات الزجاجية للمسجد ليلة الأحد/الاثنين، بينما سقطت الثانية على الأرض أمام المسجد.

وبحسب البيانات، اشتعلت كلتا العبوتين. وعندما وصل أفراد الشرطة كانت النار قد انطفأت.

وذكرت الشرطة أن إحدى النوافذ وجزء من الواجهة تضرر على نحو محدود جراء الهجوم.

وقال متحدث باسم الشرطة إن سلطات حماية أمن الدولة تفحص ما إذا كانت هذه الجريمة تأتي على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سورية.

تجدر الإشارة إلى أن المسجد الذي استهدفه الهجوم تابع لاتحاد "ديتيب" الإسلامي التركي في شمال دورتموند.

ويبحث المحققون عن شهود على الواقعة. وفر الجانيان بعدما أخفقا في إلقاء زجاجة مواد حارقة ثالثة على المسجد.

وأكد رئيس شرطة دورتموند، جريجور لانجه، في بيان أن الشرطة على اتصال وثيق بالمسجد وتولي "اهتماما خاصا" بالمساجد، وأضاف: "سنفعل في إطار دورنا كشرطة كل ما في وسعنا لحماية المساجد".