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الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة تحذر أوروبا من انخفاض عدد السكان

الأمم المتحدة تحذر أوروبا من انخفاض عدد السكان

الأمم المتحدة تحذر أوروبا من انخفاض عدد السكان
هسبريس – رويترز
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 12:41

حذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن الانخفاض الحاد في عدد السكان في جنوب شرق أوروبا يهدد قدرة دول المنطقة على الحفاظ على الخدمات الاجتماعية الأساسية في الوقت الذي يسعى فيه شبابها إلى فرص في الخارج.

وأفادت ألانا أرميتاج مديرة صندوق السكان لشرق أوروبا ووسط آسيا التابع للأمم المتحدة لرويترز بإن أحدث الحقائق لدى الأمم المتحدة تشير إلى أن تسعا من الدول العشر الأسرع انخفاضا في عدد السكان توجد في شرق وجنوب شرق أوروبا.

ومن المتوقع أن تفقد بلغاريا ربع عدد سكانها بحلول عام 2050 وسوف ينخفض عدد سكان كل دولة في المنطقة خلال العقود المقبلة لأن من يهاجرون منها أكثر ممن يهاجرون إليها، وكذلك بسبب انخفاض معدل المواليد.

وقالت أرميتاج "أطفال أقل وهجرة كبيرة إلى الخارج يعني أن سكان دول جنوب شرق أوروبا يقلون في العدد ويزيدون في العمر، وعلى النقيض من أوروبا الغربية لا أحد يسعى للهجرة إليها لسد الثغرة".

وتظهر التنبؤات أنه بين عامي 1995 و2035 ستتضاعف أعداد السكان الذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر في معظم تلك الدول، وستبلغ تلك الأعداد ثلاثة أمثال في بعض الدول.

واعتبرت أرميتاج أن معظم تلك الدول تواجه بالفعل أزمات حادة في الأيدي العاملة مما يعيق النمو ويضعف أملها في اللحاق بأوروبا الغربية.

وأضافت "مع ذلك هناك طريق واعد للمضي فيه للتغلب على تلك المشكلات... وضع استراتيجيات تؤدي إلى تعزيز الثروة البشرية وبالتالي تحويل التحديات الحالية إلى فرص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الطالب علي الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 13:21
أنا لم أفهم هذا المنطق الاقتصادي.إن كثر عدد السكان في دولة ما نعتوها بالمتخلفة و المتكاثرة لا عقلانيا و عندما تقرر الدولة تحديد النسل ينعتوها بضعيفة العنصر البشري.لم أفهم شيئا و المعضلة الثانية أن فائض العنصر البشري في الدول الأخرى هو الذي يخلق ظاهرة الهجرة في هاته الدول يعني أليس من الأولى أن تهتموا بتحديد النسل في الدول السالبة على الحث على التناسل في الدول المستقطبة.
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5
2 - رحيم علي الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 13:21
لاخوف فهناك ملايين الشباب المغاربة سدت عليهم الأبواب وفقدوا الأمل في بلدهم ومسؤوليه ويعيشون في دولة فاشلة وينتظرون فتح الأبواب أو وجود اية طريقة ولو على حساب حياتهم للوصول إلى أي بلد أوروبي ليعوضوا من وافته المنية !!
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8
3 - ع.الحميد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 13:24
لهلا يحوجهم. فتحو الطريق المشرملين والافارقة والمشكل تحل.
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