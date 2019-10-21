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كُتّاب وآراء
وثائق مسرّبة: الفاتيكان يقترب من "حافة الإفلاس"
أفاد كتاب صدر مؤخرا لصحافي استقصائي إيطالي بأن الفاتيكان على حافة الإفلاس.
وقالت صحيفة "لا ريببليكا " التي نشرت مقتطفات من العمل إن كتاب "جيوديتسيو يونيفيرسال" (الحكم الأخير) صدر الاثنين في إيطاليا وهو من تأليف جيانلويجي نوتسي الذي كثيرا ما ينشر موادا نقلا عن وثائق مسربة.
ويقول الكتاب إن بابا الفاتيكان تلقى تقريرا داخليا في ماي 2018 يشير إلى أن "العجز الذي يطال الحبر الأعظم وصل إلى مستويات مقلقة، ومعرض للوصول للإفلاس".
وأضاف الكتاب أن نفقات الإدارة المركزية للفاتيكان زادت بواقع 62 بالمئة، من 4ر16 مليون يورو (3ر18 مليون دولار) في 2015، لتصل إلى 6ر26 مليون يورو في 2017.
ومن ناحية أخرى، تراجعت التبرعات لصندوق "بنس بطرس" الذي تصل مدفوعاته مباشرة للبابا من 101 مليون يورو في 2006 إلى 51 مليون يورو في 2018، بحسب الكتاب.
وجدد نوتسي المزاعم أيضا أن الفاتيكان يسيء إدارة ممتلكاته العقارية المهمة ولا يستخدم سوى 20 بالمئة من موارد بنس بطرس في الأعمال الخيرية.