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كُتّاب وآراء
نتنياهو يتخلى عن محاولة تشكيل حكومة جديدة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إنه قرر التخلي عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد عدم تمكنه من تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة في شتنبر الماضي.
وأضاف نتنياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليميني أنه يعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، بعد أن "عمل بلا كلل ... لتشكيل حكومة وحدة موسعة".
من جهته أعلن ريفلين أنه سيجري الآن مشاورات مع الأحزاب السياسية المختلفة لإبلاغهم بعزمه تكليف بيني غانتس المنتمي لتيار الوسط ومنافس نتنياهو في الانتخابات بمهمة تشكيل حكومة جديدة.
وكان حزب غانتس، أزرق أبيض، هو أكبر الفائزين في الانتخابات التي أُجريت يوم 17 شتنبر الماضي لكنه لم يحقق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده. وإذا أخفق غانتس في المهمة أيضا فسيتحتم إجراء انتخابات عامة جديدة، ستكون الثالثة في إسرائيل منذ أبريل الماضي.