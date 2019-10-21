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الرئيسية | خارج الحدود | آلاف المتظاهرين يحتجون مجددا في شوارع تشيلي

آلاف المتظاهرين يحتجون مجددا في شوارع تشيلي

آلاف المتظاهرين يحتجون مجددا في شوارع تشيلي
هسبريس – إفي
الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:13

تظاهر الآلاف في أنحاء متفرقة بالعاصمة التشيلية سانتياغو الاثنين في أجواء تغلب عليها السلمية ولكن تخللها بعض الحوادث.

وبدأ المتظاهرون في السير بالشوارع نحو شرق سانتياغو وهم يرددون الأغاني للمغني التشيلي فيكتور خارا وشعار "لا للعنف".

ولكن خلال المسيرة وقعت بعض الحوادث وإطلاق غاز مسيل للدموع من قوات الأمن.

كما تم إغلاق بعض محطات المترو بالخط الأول أثناء مرور المسيرات.

وتأتي المظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وعدم المساواة، وامتدت إلى مدن أخرى مثل بالبارايسو (وسط) وكنسيبسيون (جنوب)، حيث وقعت مواجهات بين المواطنين وقوات الأمن، مما أدى لفرض حظر التجول ليلا.

وكان ارتفاع أسعار تذكرة المترو قد أدى لاندلاع احتجاجات، وظهور مطالب أخرى متعلقة بتردي الرعاية الصحية والتقاعد والنظام التعليمي.

وأسفرت الاحتجاجات منذ الجمعة الماضي عن سقوط 11 قتيلا مما أدى لإعلان حظر التجول في عدة مدن.

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