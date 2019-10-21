24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:08
|07:34
|13:17
|16:21
|18:51
|20:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استعراض تجربة القضاء الدستوري للمملكة بمصر
- "جريمة" في حق المرأة
- سعداني .. ضرْبُ الحراكِ بقنبلة الصحراء
- "حريات فردية" أم خطة محبوكة؟
- الانحلال الحراري والأخلاقي
"المعادلات الخوارزمية" .. هل يبتكر الذكاء الاصطناعي أعمالا فنية؟ (5.00)
شقير: انعدام الحس الدبلوماسي يعكس زلات لسان سياسيّين مغاربة (5.00)
الملك محمد السادس يشدد على العدالة في تحسين مناخ الاستثمار (5.00)
- الجزائر تتبرأ من تصريحات سعداني وتُجدد الدعم لجبهة البوليساريو - (202)
- وصف مغربيات بـ"النسوة الخاسرات" يجرّ انتقادات على الريسوني - (201)
- داعية مغربي يكفّر بلافريج: "شيطان ينشر الفساد تحت قبة البرلمان" - (121)
- أمكراز: استوزاري "أُعجوبة الزمان" .. ورسالة أمل للشباب المغربي - (73)
- حكومة العثماني تفتح باب التسوية أمام ممتلكات المغاربة في الخارج - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
آلاف المتظاهرين يحتجون مجددا في شوارع تشيلي
تظاهر الآلاف في أنحاء متفرقة بالعاصمة التشيلية سانتياغو الاثنين في أجواء تغلب عليها السلمية ولكن تخللها بعض الحوادث.
وبدأ المتظاهرون في السير بالشوارع نحو شرق سانتياغو وهم يرددون الأغاني للمغني التشيلي فيكتور خارا وشعار "لا للعنف".
ولكن خلال المسيرة وقعت بعض الحوادث وإطلاق غاز مسيل للدموع من قوات الأمن.
كما تم إغلاق بعض محطات المترو بالخط الأول أثناء مرور المسيرات.
وتأتي المظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وعدم المساواة، وامتدت إلى مدن أخرى مثل بالبارايسو (وسط) وكنسيبسيون (جنوب)، حيث وقعت مواجهات بين المواطنين وقوات الأمن، مما أدى لفرض حظر التجول ليلا.
وكان ارتفاع أسعار تذكرة المترو قد أدى لاندلاع احتجاجات، وظهور مطالب أخرى متعلقة بتردي الرعاية الصحية والتقاعد والنظام التعليمي.
وأسفرت الاحتجاجات منذ الجمعة الماضي عن سقوط 11 قتيلا مما أدى لإعلان حظر التجول في عدة مدن.