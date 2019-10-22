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ترودو يقترب من تشكيل الحكومة الكندية الجديدة
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 03:22
ذكرت محطة (سي.بي.سي) التلفزيونية الكندية أن الحزب الليبرالي بزعامة الوزير الأول جاستن ترودو سيشكل على الأرجح الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التي جرت أمس الاثنين والتي قالت مؤسسات لاستطلاعات الرأي إنها شهدت منافسة متقاربة.
ووصل الحزب الليبرالي للسلطة في عام 2015، وكان يشغل 177 مقعدا بالبرلمان وقت الدعوة للانتخابات.
ويحتاج أي حزب للفوز بعدد 170 مقعدا على الأقل لضمان الأغلبية.