كرواتيا تقترب من الانضمام إلى منطقة دول "شنغن"

هسبريس - د.ب.أ

تقترب كرواتيا من الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية للانضمام لمنطقة "شنغن"، التي تتيح السفر بدون جوازات سفر وبدون تفتيش على الحدود الداخلية بين 26 دولة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه من المتوقع الإعلان عن قرار المفوضية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إنه سوف يتعين على المجلس الأوروبي الموافقة على قرار انضمام كرواتيا لمنطقة "شنغن".

ويذكر أن كرواتيا أصبحت عضوا بالاتحاد الأوروبي عام 2013