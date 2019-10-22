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الرئيسية | خارج الحدود | الأسد: أردوغان لص تركي يسرق الأرض السورية

الأسد: أردوغان لص تركي يسرق الأرض السورية

الأسد: أردوغان لص تركي يسرق الأرض السورية
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 17:50

شن الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الأسد، خلال تفقده لوحدات عسكرية في منطقة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي اليوم، :"أردوغان لص... سرق المعامل والقمح والنفط... وهو اليوم يسرق الأرض".

وشدد الأسد على أن "معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سورية".

ونقلت صفحات رئاسة الجمهورية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسد القول :"إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري".

وأكد على أن "كل المناطق في سورية تحمل نفس الأهمية، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض".

وأضاف :"عندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا وننسق فيما بيننا، ولكن البعض من السوريين لم يفعل ذلك وخاصة بالسنوات الأولى للحرب، وقلنا لهم لا تراهنوا على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن".

وقال :"أول عمل قمنا به عند بدء العدوان في الشمال، هو التواصل مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض، وقلنا نحن مستعدون لدعم أي مجموعة تقاوم، وهو ليس قرارا سياسيا بل واجب دستوري ووطني، وإن لم نقم بذلك لا نكون نستحق الوطن".

وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى هذه المنطقة منذ اندلاع الأزمة في سورية منتصف عام 2011. وقد استعادت القوات الحكومية السيطرة على بلدة الهبيط، التي تقع جنوب غرب مدينة خان شيخون، في منتصف شهر غشت الماضي.

وتعتبر زيارة الأسد للمنطقة مؤشرا على احتمال بدء عملية عسكرية للقوات الحكومية لاستعادة السيطرة على طريق حماة حلب، وذلك بعد توقف المعارك على هذه المحاور منذ بداية غشت الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - السلام عليكم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 18:02
إذا كان لصا كما تقول فعليك حبسه واسترجاع ما سرق عوض التباكي واستظهار العضلات فقط أمام المقهورين من الشعب السوري الشقيق الذي انتفظ ضد نظامك ولولا الروس لانتصر ...ثم ماذا عن سرقة إسرائيل لهضبة الجولان منذ زمان؟؟؟؟
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25
2 - العجب العجاب الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 18:02
إذا كان أردوغان لص تركي، فماذا عسانا ان ننادي بشار. لقد نال بشار كل الصفات المذمومة عن جدارة واستحقاق
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20
3 - بوعلام الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 18:10
أردوغان رجل عظيم، وجب التأسي به، وعلاقته بالمغرب قوية رافضة المد الخليجي في العالم الإسلامي...
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