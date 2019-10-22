24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:35
|13:17
|16:20
|18:49
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- داعية مغربي يكفّر بلافريج: "شيطان ينشر الفساد تحت قبة البرلمان"
- هذه رهانات المشاركة المغربية في أول قمة اقتصادية روسية إفريقية
- الجزائر تتبرأ من تصريحات سعداني وتُجدد الدعم لجبهة البوليساريو
- إسبانيا تطوي صفحة الخلاف وتفتح المعابر أمام ممتهني التهريب
- أزمة النقل تدفع جماعة البيضاء إلى اقتناء مئات الحافلات الجديدة
أمازيغ يشيدون بتوظيف "المعلم" حرف "تيفيناغ" في أغنية "سلام" (5.00)
"التّوك توك" في شوارع الهند .. "صرصار الأرض" وأعجوبة العصر (5.00)
مغاربة ضد الحريات الفردية: "ممارسات إباحية تهدد الأسرة والمجتمع" (5.00)
- الجزائر تتبرأ من تصريحات سعداني وتُجدد الدعم لجبهة البوليساريو - (230)
- داعية مغربي يكفّر بلافريج: "شيطان ينشر الفساد تحت قبة البرلمان" - (140)
- مغاربة ضد الحريات الفردية: "ممارسات إباحية تهدد الأسرة والمجتمع" - (93)
- جنرال جزائري يتوجس بشأن تصريحات سعداني حول مغربية الصحراء - (81)
- رغم التحذيرات .. العثماني يرفع وتيرة الاقتراض الخارجي في 2020 - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسلّح يسرق سيارة إسعاف ويدهس عائلة بالنرويج
قال مسؤولون بالشرطة النرويجية والقطاع الطبي لرويترز إن مسلحا سرق سيارة إسعاف في أوسلو اليوم الثلاثاء وصدم بها عائلة مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص منهم رضيعان.
وأفادت الشرطة في بيان منفصل بإنها ألقت القبض على الرجل بعد إطلاق النار على السيارة وإنه لم يصب بجروح بالغة.
ولم توضح الشرطة إن كانت تتعامل مع الحادثة على أنها هجوم متعمد.
وذكر متحدث باسم مستشفى أوسلو الجامعي "أصيب الرضيعان بعد أن صدمت سيارة الإسعاف المسروقة عائلة. هما توأمان عمرهما سبعة أشهر ويخضعان حاليا للعلاج".
وعرض تلفزيون هيئة الإذاعة النرويجية لقطات لسيارة إسعاف تتحرك بضاحية تورشوف في أوسلو مع دوي طلقات نارية.
وقال المتحدث باسم المستشفى إن الحادث شمل سيارتي إسعاف تابعتين للمستشفى.
وأضاف "سرق مسلح سيارة بعدما أطلق رصاصة، وبعدها بدقائق تمكنت سيارة إسعاف ثانية تابعة لنا من توقيف السيارة الأولى بالاصطدام بها، ثم جاءت الشرطة بعد التصادم وأمسكت به".
وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز "سرق مسلح سيارة إسعاف وقادها وصدم عددا من الناس. ألقينا القبض عليه".