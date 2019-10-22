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الرئيسية | خارج الحدود | مسلّح يسرق سيارة إسعاف ويدهس عائلة بالنرويج

مسلّح يسرق سيارة إسعاف ويدهس عائلة بالنرويج

مسلّح يسرق سيارة إسعاف ويدهس عائلة بالنرويج
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 14:43

قال مسؤولون بالشرطة النرويجية والقطاع الطبي لرويترز إن مسلحا سرق سيارة إسعاف في أوسلو اليوم الثلاثاء وصدم بها عائلة مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص منهم رضيعان.

وأفادت الشرطة في بيان منفصل بإنها ألقت القبض على الرجل بعد إطلاق النار على السيارة وإنه لم يصب بجروح بالغة.

ولم توضح الشرطة إن كانت تتعامل مع الحادثة على أنها هجوم متعمد.

وذكر متحدث باسم مستشفى أوسلو الجامعي "أصيب الرضيعان بعد أن صدمت سيارة الإسعاف المسروقة عائلة. هما توأمان عمرهما سبعة أشهر ويخضعان حاليا للعلاج".

وعرض تلفزيون هيئة الإذاعة النرويجية لقطات لسيارة إسعاف تتحرك بضاحية تورشوف في أوسلو مع دوي طلقات نارية.

وقال المتحدث باسم المستشفى إن الحادث شمل سيارتي إسعاف تابعتين للمستشفى.

وأضاف "سرق مسلح سيارة بعدما أطلق رصاصة، وبعدها بدقائق تمكنت سيارة إسعاف ثانية تابعة لنا من توقيف السيارة الأولى بالاصطدام بها، ثم جاءت الشرطة بعد التصادم وأمسكت به".

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز "سرق مسلح سيارة إسعاف وقادها وصدم عددا من الناس. ألقينا القبض عليه".

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