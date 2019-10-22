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البرلمان البريطاني يرفض الجدول الزمني لـ"بريكست"
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 19:58
رفض مجلس العموم البريطاني في تصويت له مساء اليوم الثلاثاء الخطة الخاصة بالجدول الزمني التي تقدم بها رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالةأنباء بلومبرج أن 322 نائبا بالمجلس رفضوا الخطة فيما أيدها 308.