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كُتّاب وآراء
الشرطة البريطانية: العثور على 39 جثة داخل شاحنة
قالت الشرطة البريطانية إنه تم العثور على 39 جثة، اليوم الأربعاء، داخل شاحنة في منطقة صناعية شرقي لندن.
وأفاد وزير الدولة للشؤون الداخلية بإن السلطات تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى.
من جهته أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن صدمته من الحادث معربا عن خالص تعازيه لذوي الضحايا.
وكتب جونسون على موقع "تويتر" إن الحادث المأساوي في إسكس "أصابني بالصدمة"، مضيفا: "أطلع على المستجدات بصورة منتظمة، وتعمل وزارة الداخلية بصورة وثيقة مع شرطة إسكس لنعرف ما حدث بالضبط".
وفي وقت سابق قالت الشرطة، إن الجثث تعود لـ"38 بالغ ومراهق"، مرجحة أن تكون الشاحنة "قادمة من بلغاريا، ودخلت البلاد السبت الماضي".
وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة القبض على سائق الشاحنة، مؤكدة أنه "شاب (25 عاما) من أيرلندا الشمالية".
وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة، وصفته بأنه "واحد من أكبر التحقيقات في جرائم القتل بالبلاد"، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ويعتقد أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين، حاولوا دخول البلاد عبر الاختباء بشاحنة نقل.