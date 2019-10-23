24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. المحليون المغاربة يواجهون منتخبي الطوغو وغينيا (5.00)

  2. بوتين يستثني جبهة البوليساريو من حضور أول قمة روسية إفريقية (5.00)

  3. "بيجيدي" يرفض أغلبيات هجينة بمجلس جهة طنجة (5.00)

  4. بنشعبون يعلن قُرب توصل الحكومة بمعلومات ممتلكات المغاربة بالخارج (5.00)

  5. مكناس.. التاريخ والذاكرة والتماس التربوي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة البريطانية: العثور على 39 جثة داخل شاحنة

الشرطة البريطانية: العثور على 39 جثة داخل شاحنة

الشرطة البريطانية: العثور على 39 جثة داخل شاحنة
هسبريس - متابعة
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 09:58

قالت الشرطة البريطانية إنه تم العثور على 39 جثة، اليوم الأربعاء، داخل شاحنة في منطقة صناعية شرقي لندن.

وأفاد وزير الدولة للشؤون الداخلية بإن السلطات تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى.

من جهته أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن صدمته من الحادث معربا عن خالص تعازيه لذوي الضحايا.

وكتب جونسون على موقع "تويتر" إن الحادث المأساوي في إسكس "أصابني بالصدمة"، مضيفا: "أطلع على المستجدات بصورة منتظمة، وتعمل وزارة الداخلية بصورة وثيقة مع شرطة إسكس لنعرف ما حدث بالضبط".

وفي وقت سابق قالت الشرطة، إن الجثث تعود لـ"38 بالغ ومراهق"، مرجحة أن تكون الشاحنة "قادمة من بلغاريا، ودخلت البلاد السبت الماضي".

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة القبض على سائق الشاحنة، مؤكدة أنه "شاب (25 عاما) من أيرلندا الشمالية".

وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة، وصفته بأنه "واحد من أكبر التحقيقات في جرائم القتل بالبلاد"، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mjid الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:26
وقالت إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الجثث داخل الشاحنة، تعود لـ38 شخصا بالغا ومراهقا واحدا. ودخلوا إلى البلاد قادمين من بلغاريا، عبر مدينة هوليهيد البريطانية يوم الأحد الماضي.

ويعتقد أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين، حاولوا دخول البلاد عبر الاختباء بشاحنة نقل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.