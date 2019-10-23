تعيين الأمير "بن فرحان" وزيرا للخارجية السعودية

هسبريس - رويترز

نشرت وسائل الإعلام الرسمية السعودية أوامر ملكية اليوم الأربعاء تضمنت تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل وزيرا للخارجية بدلا من عبد العزيز العساف وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرا للنقل بدلا من نبيل العامودي.

وشملت الأوامر الملكية تعيين عبد العزيز العساف في منصب وزير دولة.