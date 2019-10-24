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الرئيسية | خارج الحدود | حاكم دبي يدعو إلى الأخلاق في "مواقع التواصل"

حاكم دبي يدعو إلى الأخلاق في "مواقع التواصل"

حاكم دبي يدعو إلى الأخلاق في "مواقع التواصل"
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 01:06

دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المواطن الإماراتي إلى الالتزام بمجموعة من السلوكيات والأخلاقيات والصفات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتساءل بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الأربعاء، "ما هي مميزات الشخصية الإماراتية التي نريدها على وسائل التواصل الاجتماعي؟" مجيبا أن الإماراتي يجب أن يتمتع بـ 10 صفات منها التواضع والطيبة ومحبة الآخر، والانفتاح على بقية الشعوب.

وقال حاكم دبي: الشخصية الإماراتية يجب أن "تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات، وأن تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث".

ودعا بن راشد إلى أن تكون الشخصية الإماراتية على التواصل الإجتماعي "شخصية علمية، تستخدم الحجة والمنطق في الحوار، وشخصية تقدر الكلمة الطيبة، والصورة الجميلة، والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات" كما يجب أن تكون شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن".

وطالب حاكم دبي أن يكون الإماراتي "شخصية مندمجة مع محيطها العالمي، تتحدث لغته، وتتناول قضاياه، وتتفاعل إيجابياً مع مستقبله"وأن يكون " شخصية واثقة من نفسها، تتقبل الاختلاف وتبني جسورا مع غيرها من الشعوب".

وأضاف بن راشد يجب أن يكون "شخصية تعكس تواضع الإماراتي وطيبته ومحبته للآخرين وانفتاحه على بقية الشعوب، وشخصية تعشق وطنها، وتفتخر به، وتضحي من أجله، وشخصية تمثل صورة وأخلاق الشيخ زايد (مؤسس دولة الإمارات) في تفاعلها مع الناس".

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