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الرئيسية | خارج الحدود | أصوات مؤثرة في أوروبا تدعم تأجيل "البريكست"

أصوات مؤثرة في أوروبا تدعم تأجيل "البريكست"

أصوات مؤثرة في أوروبا تدعم تأجيل "البريكست"
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 02:13

دعمت أصوات مؤثرة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، منح بريطانيا تمديدا لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الموعد المحدد في نهاية الشهر الجاري، رغم الإشارات المتناقضة الصادرة من لندن.

وأيد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار الموافقة على تأجيل آخر..

وقال ساسولي: "هذا التمديد سيسمح للمملكة المتحدة بتوضيح موقفها والبرلمان الأوروبي بممارسة دوره".

ويتعين على الهيئات التشريعية البريطانية والاتحاد الأوروبي المصادقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أبرمته بروكسل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي.

وتمكن اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( بريكست)، الذي توصل إليه جونسون والاتحاد الأوروبي، من التغلب على العقبة الأولى في تصويت للبرلمان البريطاني مساء أمس الثلاثاء، لكن مشرعين رفضوا بعد ذلك الجدول الزمني الضيق المحدد بثلاثة أيام، الذي اقترحه عليهم لتمحيصه.

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