24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:37
|13:17
|16:18
|18:47
|20:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حمادة "يفحص" خطاب "الدعاة الجدد" .. علمَنة وتسييس وتسليع
- مشروع "مالية 2020" يفتح الصدام بين النقابات ورئيس الحكومة
- غياب التوازن يخيّم على "التبادل الحر" بين المغرب وأمريكا وتركيا
- الرضاعة الطبيعية والصناعية
- غياب الطريق بآيت الربع
دراجة مغامر مغربي تتجول في إفريقيا من العيون إلى "كيب تاون" (5.00)
الرئيس التونسي يقترح مبادرة تبرّع ويرفض الإقامة في قصر قرطاج (5.00)
- الرئيس التونسي يقترح مبادرة تبرّع ويرفض الإقامة في قصر قرطاج - (86)
- الكتاني: الشّهوات تهدم المجتمع .. والمرجعية الإسلامية "خط أحمر" - (85)
- تصويت الجالية يُسيل لعاب الأحزاب .. والحكومة تدعو إلى التوافق - (60)
- مسؤول جزائري: وثاق أخوة المغاربة وطيد يتحدى "صروف الدهر" - (57)
- البوليساريو تستهدف "الاتفاق الفلاحي" بمعارك قانونية في أوروبا - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أصوات مؤثرة في أوروبا تدعم تأجيل "البريكست"
دعمت أصوات مؤثرة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، منح بريطانيا تمديدا لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الموعد المحدد في نهاية الشهر الجاري، رغم الإشارات المتناقضة الصادرة من لندن.
وأيد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار الموافقة على تأجيل آخر..
وقال ساسولي: "هذا التمديد سيسمح للمملكة المتحدة بتوضيح موقفها والبرلمان الأوروبي بممارسة دوره".
ويتعين على الهيئات التشريعية البريطانية والاتحاد الأوروبي المصادقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أبرمته بروكسل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي.
وتمكن اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( بريكست)، الذي توصل إليه جونسون والاتحاد الأوروبي، من التغلب على العقبة الأولى في تصويت للبرلمان البريطاني مساء أمس الثلاثاء، لكن مشرعين رفضوا بعد ذلك الجدول الزمني الضيق المحدد بثلاثة أيام، الذي اقترحه عليهم لتمحيصه.