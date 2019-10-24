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الرئيسية | خارج الحدود | جثث "شاحنة الموت" في لندن تعود إلى صينيين

جثث "شاحنة الموت" في لندن تعود إلى صينيين

جثث "شاحنة الموت" في لندن تعود إلى صينيين
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 15:03

ذكرت وسائل إعلام بريطانية الخميس أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ببريطانيا هي لمواطنين صينيين.

واكتشف الضحايا داخل حاوية شاحنة في غريز التابعة لإسيكس شرق لندن الأربعاء بعد وقت قصير من وصولها على متن عبّارة من بلجيكا.

وأكدت شرطة إسيكس التي تعمل مع مسؤولين من دائرة الهجرة أن أولويتها تتمثل بمحاولة تحديد هويات الضحايا الذين يعتقد أنهم 38 بالغًا ومراهق واحد.

وتم الأربعاء نقل الشاحنة إلى منطقة أكثر أمنًا قرب مرفأ تيلبوري لإزالة الجثث.

وحاولت فرانس برس الاتصال بشرطة إسيكس والسفارة الصينية في لندن للحصول على تعليق لكن دون جدوى.

وفي سنة 2000، عثر على جثث 58 مهاجراً سريًا صينيًا داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني بينما نجا شخصان فقط.

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