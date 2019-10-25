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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تعزز وجودها العسكري بحقول النفط السورية

أمريكا تعزز وجودها العسكري بحقول النفط السورية

أمريكا تعزز وجودها العسكري بحقول النفط السورية
هسبريس - رويترز
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:40

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في سوريا "بقوات ميكانيكية" لمنع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من الاستيلاء على حقول النفط وإيراداتها، وذلك في أحدث تغيير في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المربكة في سوريا.

ويخفف ترامب خططه للانسحاب من سوريا بعد تعرضها لانتقادات شديدة خاصة من جانب جمهوريين بارزين قالوا إنه مكن تركيا من تنفيذ هجومها الذي هددت به طويلا ضد القوات الكردية التي كانت الحليف الأبرز لواشنطن في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي في بروكسل "نحن نتخذ الآن بعض الإجراءات... لتعزيز موقفنا في دير الزور لضمان أن بإمكاننا منع وصول داعش إلى حقول النفط".

وأضاف "نحن نعزز هذا الموقف، وسوف يشمل بعض قوات المشاة المجهزة بمعدات ميكانيكية والتي تشمل عادة الدبابات ومعدات عسكرية أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ahmed الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 21:57
كون ما كانتش امريكا موجودة كون كلاونا خوتنا المسلمين و الجماعات داعش و كون كعما تمتعنا الانترنيت و اليوتيوب و الكمبيوتر كون بقينا فالعصور الوسطى، أعظم و أقوى دولة عرفها التاريخ في العالم.
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-5
2 - .said الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:00
عريبان يتحاربو وامريكا تكا على النفط. باركا عليها ااانفط . اي دل ومهانة هده ياعرب
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12
3 - said الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:02
زوينة هدي عريبان اي العرب يتحاربو وامريكا بقيادة اليهودي ترامب تستولي على النفط اي دل ومهانة امسى عليها العرب
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6
4 - aratif الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:04
نتحصر علا خيرات المسلمين التي تسرق ولاكن الله ينصر امة محمد ويلملم شملها
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