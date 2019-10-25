أمريكا تعزز وجودها العسكري بحقول النفط السورية

هسبريس - رويترز

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في سوريا "بقوات ميكانيكية" لمنع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من الاستيلاء على حقول النفط وإيراداتها، وذلك في أحدث تغيير في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المربكة في سوريا.

ويخفف ترامب خططه للانسحاب من سوريا بعد تعرضها لانتقادات شديدة خاصة من جانب جمهوريين بارزين قالوا إنه مكن تركيا من تنفيذ هجومها الذي هددت به طويلا ضد القوات الكردية التي كانت الحليف الأبرز لواشنطن في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي في بروكسل "نحن نتخذ الآن بعض الإجراءات... لتعزيز موقفنا في دير الزور لضمان أن بإمكاننا منع وصول داعش إلى حقول النفط".

وأضاف "نحن نعزز هذا الموقف، وسوف يشمل بعض قوات المشاة المجهزة بمعدات ميكانيكية والتي تشمل عادة الدبابات ومعدات عسكرية أخرى.