حريق غابات مهول يجلي مئات الأشخاص بكاليفورنيا

هسبريس - رويترز

قال مسؤولون في المرافق والإطفاء إن حريق غابات أججته الرياح العاتية أرغم حوالي ألفي شخص على الفرار من منازلهم في بلدة تشتهر بانتاج النبيذ بشمال ولاية كاليفورنيا أمس الخميس.

واندلع الحريق في مكان قريب من قاعدة برج محول كهربائي عالي الجهد تملكه شركة باسيفيك جاز آند إليكتريك كو.

وذكرت الشركة في تقرير حول "حادث سلامة كهربائية" مقدم إلى هيئة المرافق العامة في كاليفورنيا أن أحد خطوط الطاقة لديها تعطل في نفس وقت وموقع اندلاع الحريق مساء الأربعاء.

وقالت إن أحد الفنيين بالشركة كان يتفقد الموقع يوم الخميس وجد المنطقة وقد طوقها رجال إدارة الإطفاء بالولاية.

وقالت الشركة في بيان إنها كانت قد عطلت بعض أسلاك توزيع الكهرباء في المنطقة كإجراء وقائي ضد الرياح العاتية الخطرة في ذلك الوقت، لكن خطوط النقل ذات الجهد العالي مثل الخط المذكور ترك في وضع التشغيل لأنها كانت متينة بما يكفي لتحمل الظروف المتوقعة.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، التي أشارت إلى نفس المكان والتوقيت لبدء الحريق، إنه يجري التحقيق في أسبابه.