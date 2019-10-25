إصابة 77 فلسطينيا في مواجهات مع جيش إسرائيل

هسبريس - د .ب .أ

أصيب 77 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ضمن تظاهرات مسيرات العودة الأسبوعية شرق قطاع غزة بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان أن من بين الإصابات 31 بالرصاص الحي، وصفت حالة عدد منهم بأنها خطيرة إلى متوسطة.

وتعد هذه الجمعة رقم 80 من مسيرات العودة التي تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.

وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة على استمرار المسيرات "بطابعها الشعبي والسلمي، والعمل على تطوير أدواتها وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها ومحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية".

وقالت الهيئة في بيان لها جرى تلاوته في مخيم العودة شرق غزة إن القدس "ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، والمحاولات الإسرائيلية المتكررة لطمس هويتها الدينية والعربية عبر فرض سياسة الأمر الواقع لن تحقق أهدافها وستتحطم على صخرة مقاومة وصمود والتفاف الشعب الفلسطيني".

وحذرت الهيئة إسرائيل من "استباحة المسجد الأقصى واقتحام باحاته والاعتداء على المصلين فيه"، داعية الجماهير الفلسطينية إلى "إسقاط مخططات الاحتلال ضد المسجد" والأمة العربية إلى "تحمّل مسئولياتها في دعم صمود المدينة ماليا ومعنويا".

ودعت الهيئة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات يوم الجمعة المقبل تحت شعار (يسقط وعد بلفور) في الذكرى السنوية لوعد بلفور البريطاني الذي مهد لقيام دولة إسرائيل.