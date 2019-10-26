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الرئيسية | خارج الحدود | "اليمين المتطرف" بفرنسا تخسر "قضية كاريكاتير"

"اليمين المتطرف" بفرنسا تخسر "قضية كاريكاتير"

"اليمين المتطرف" بفرنسا تخسر "قضية كاريكاتير"
هسبريس - د .ب .أ
السبت 26 أكتوبر 2019 - 05:43

رفضت المحكمة العليا في فرنسا، الجمعة، استئنافًا من جانب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بسبب رسم كاريكاتوري ربطها بالبراز.

وتظهر الرسوم الكاريكاتورية، التي نُشرت في عام 2012 في المجلة الساخرة "تشارلي إيبدو"، قطعة من البراز مع التعليق: "لوبان / المرشح الذي مثلك تمامًا".

وأحضرت لوبان مقدم البرامج التلفزيونية لوران روكييه إلى المحكمة بعد أن عرض الرسوم الكاريكاتورية، إلى جانب الرسوم الكاريكاتورية عن المرشحين المحتملين الآخرين للرئاسة، خلال برنامج تلفزيوني.

لكن محكمة النقض رفضت يوم الجمعة استئناف لوبان ضد قرار سابق لصالح روكييه.

وقالت محكمة النقض إن محكمة استئناف باريس كانت محقة في الحكم بأنه "لم يتجاوز الحدود المسموح بها لحرية التعبير".

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