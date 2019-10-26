الأمن العراقي يستخدم قنابل الغاز لتفريق متظاهرين

هسبريس - د.ب.أ

أفاد شهود عيان اليوم السبت بأن قوات حفظ النظام العراقية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الاقتراب من الحواجز الأمنية على جسر الجمهورية في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "متظاهرين يحاولون عبور جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء، وقوات الأمن تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم".

وبحسب الشهود ، مازال المئات من المتظاهرين يتجمعون في ساحة التحرير بعد ان نصبوا سرادق وخياما للاعتصام تحت نصب الحرية في ساحة التحرير، بعد يوم دام، أودى بحياة 42 متظاهرا في بغداد والمحافظات من جراء اطلاق الرصاص الحي والغاز على المتظاهرين.

ولم يعقد البرلمان العراقي جلسته المقررة اليوم السبت لدراسة مطالب المتظاهرين بسبب عدم اكتمال النصاب.

على صعيد آخر ، أكدت وزارة الداخلية العراقية اليوم على "أن حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة، بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

وقال العميد خالد المحنا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن "القوات الأمنية قامت بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس".

وأضاف المتحدث :"نشيد بالدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية التي ألتزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي من دون استخدام أية قوة مفرطة اتجاههم وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقاً ، كما نشيد بدور المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة".

وأدان "أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشآت وبيوت المواطنين، إذ أن القانون يعدها جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة ، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي".

ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق "كافة المتظاهرين السلميين بالحفاظ على تظاهراتهم ومطالبهم المشروعة والتعاون مع كافة القوات الأمنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ،لأنها ملك للشعب والدولة ، مجددة مطالبتها للقوات الأمنية باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين والحفاظ على حياتهم.