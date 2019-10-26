24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1207:3813:1616:1718:4520:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إضراب الأبلق يؤزّم خلاف حقوقيين وإدارة السجون (5.00)

  2. بوعشرين: العفو على هاجر الريسوني "نُبل" .. والضحايا "حطب حرب" (5.00)

  3. أردوغان يقاضي مجلة اتهمته بـ"التطهير العرقي" (5.00)

  4. سد قضائي ينهي مغامرة خمسيني بالقصر الكبير (5.00)

  5. الجبهة العربية التقدمية تعقد مؤتمرها الأول بطنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الأمن العراقي يستخدم قنابل الغاز لتفريق متظاهرين

الأمن العراقي يستخدم قنابل الغاز لتفريق متظاهرين

الأمن العراقي يستخدم قنابل الغاز لتفريق متظاهرين
هسبريس - د.ب.أ
السبت 26 أكتوبر 2019 - 12:51

أفاد شهود عيان اليوم السبت بأن قوات حفظ النظام العراقية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الاقتراب من الحواجز الأمنية على جسر الجمهورية في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "متظاهرين يحاولون عبور جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء، وقوات الأمن تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم".

وبحسب الشهود ، مازال المئات من المتظاهرين يتجمعون في ساحة التحرير بعد ان نصبوا سرادق وخياما للاعتصام تحت نصب الحرية في ساحة التحرير، بعد يوم دام، أودى بحياة 42 متظاهرا في بغداد والمحافظات من جراء اطلاق الرصاص الحي والغاز على المتظاهرين.

ولم يعقد البرلمان العراقي جلسته المقررة اليوم السبت لدراسة مطالب المتظاهرين بسبب عدم اكتمال النصاب.

على صعيد آخر ، أكدت وزارة الداخلية العراقية اليوم على "أن حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة، بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

وقال العميد خالد المحنا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن "القوات الأمنية قامت بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس".

وأضاف المتحدث :"نشيد بالدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية التي ألتزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي من دون استخدام أية قوة مفرطة اتجاههم وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقاً ، كما نشيد بدور المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة".

وأدان "أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشآت وبيوت المواطنين، إذ أن القانون يعدها جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة ، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي".

ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق "كافة المتظاهرين السلميين بالحفاظ على تظاهراتهم ومطالبهم المشروعة والتعاون مع كافة القوات الأمنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ،لأنها ملك للشعب والدولة ، مجددة مطالبتها للقوات الأمنية باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين والحفاظ على حياتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - FROM RIF السبت 26 أكتوبر 2019 - 13:08
باختصار,الثورة في العراق ولبنان مستحيل والف مستحيل تنجح حيت هاد جوج ديال الدول فيهم المشاكل خطيرة بين الشيعة والسنة والشيعيين والسنيين ما عمرهم غادي يتفاهمو حيت كولشي باغي يحكم .وها نتوما يا العرب تحاميتو على صدام حسين الله يرحمو ومشيتو جبتو ايران وحطيتوها في العراق ولبنان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.