مكتبات ألمانية تتيح "قوائم رقمية" لمزادات تاريخية

هسبريس - د.ب.أ

يعمل مشروع بحثي ألماني على إتاحة الوصول إلى حوالي 9 آلاف قائمة لمزادات تاريخية عبر الإنترنت.

وقامت المكتبة الفنية للمتاحف الحكومية في برلين ومكتبة جامعة هايدلبرغ ومعهد غيتي للأبحاث بتسجيل نحو 650 ألف صفحة رقميا.

وأعلنت مؤسسة التراث الثقافي البروسي أن تاريخ الوثائق يعود للفترة من عام 1901 وحتى عام 1945.

ومن بين أشياء أخرى، يهدف المشروع إلى تسهيل البحث عن الأعمال الفنية التي سُرقت من أصحابها على يد النازيين.

وتأتي القوائم من حوالي 390 دار مزاد في ألمانيا والنمسا وسويسرا.

وتعتبر هذه الوثائق مصدرا مهما لأنها تتيح تعريف وإعادة بناء سجل أعمال فنية وأماكن وأفراد على صلة بالمتاجرة بها.

وقالت الباحثة في مجال اكتشاف أصول الأعمال الفنية، هانا شترتسودا، إن هناك متاحف اشترت، على سبيل المثال، الكثير من اللوحات الفنية والمطبوعات بين عامي 1933 و1945 عبر مزادات.

وأضافت أن هذا المشروع لن يجعل البحث عن قوائم المزادات أمرا مرهقا في المكتبات بعد الآن.