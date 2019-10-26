24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء (5.00)

  2. جمعية حقوقية تطلب إنصاف معاقة مغتصبة بتاونات (5.00)

  3. "صور جنسية" تورّطُ ثلاثينيّا وفتاة بمدينة بلفاع (5.00)

  4. تخريب لوحات التشوير في مناطق مغربية .. حقد دفين وسلوك مشين (5.00)

  5. المنتخب العسكري المغربي للمظليات يتوج بالصين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مكتبات ألمانية تتيح "قوائم رقمية" لمزادات تاريخية

مكتبات ألمانية تتيح "قوائم رقمية" لمزادات تاريخية

مكتبات ألمانية تتيح "قوائم رقمية" لمزادات تاريخية
هسبريس - د.ب.أ
السبت 26 أكتوبر 2019 - 11:13

يعمل مشروع بحثي ألماني على إتاحة الوصول إلى حوالي 9 آلاف قائمة لمزادات تاريخية عبر الإنترنت.

وقامت المكتبة الفنية للمتاحف الحكومية في برلين ومكتبة جامعة هايدلبرغ ومعهد غيتي للأبحاث بتسجيل نحو 650 ألف صفحة رقميا.

وأعلنت مؤسسة التراث الثقافي البروسي أن تاريخ الوثائق يعود للفترة من عام 1901 وحتى عام 1945.

ومن بين أشياء أخرى، يهدف المشروع إلى تسهيل البحث عن الأعمال الفنية التي سُرقت من أصحابها على يد النازيين.

وتأتي القوائم من حوالي 390 دار مزاد في ألمانيا والنمسا وسويسرا.

وتعتبر هذه الوثائق مصدرا مهما لأنها تتيح تعريف وإعادة بناء سجل أعمال فنية وأماكن وأفراد على صلة بالمتاجرة بها.

وقالت الباحثة في مجال اكتشاف أصول الأعمال الفنية، هانا شترتسودا، إن هناك متاحف اشترت، على سبيل المثال، الكثير من اللوحات الفنية والمطبوعات بين عامي 1933 و1945 عبر مزادات.

وأضافت أن هذا المشروع لن يجعل البحث عن قوائم المزادات أمرا مرهقا في المكتبات بعد الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.