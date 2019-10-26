24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:12
|07:38
|13:16
|16:17
|18:45
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصة عملة الدرهم .. هكذا تصنع "دار السكة" الأوراق النقدية للمغاربة
- سيدي بوعبدللي .. جماعة قروية تنشد التنمية في جبال إقليم تزنيت
- جورج سبيلمان .. عسكري فرنسي بالمغرب يكتب التقارير للسلطان
- استئناف تهيئة "طريق الموت" يقلق ساكنة تزنيت
- المعلم "سيد المدرسة" و"صانع الرجال"
بوعشرين: العفو على هاجر الريسوني "نُبل" .. والضحايا "حطب حرب" (5.00)
قصة عملة الدرهم .. هكذا تصنع "دار السكة" الأوراق النقدية للمغاربة (5.00)
هكذا أجهض الأمن المغربي تحويل ضاحية وزانية إلى "ولاية داعشية" (5.00)
- المحكمة ترفع سجن الصحافي توفيق بوعشرين إلى 15 عاما نافذا - (119)
- عريضة مغربية تطالب بتسريع إجراءات الحصول على تأشيرة "شنغن" - (88)
- "المتعاقدون" يشلون المدارس ويدشنون مواجهة مفتوحة مع أمزازي - (85)
- تبرئة قاض بعد "محاولة توريط" في قضية رشوة - (65)
- إدانة بوعشرين بمئات آلاف الدراهم لفائدة مشتكيات - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإمارات تُحدث أول جمعية للمخترعين لتعزيز الابتكار
أعلنت دولة الإمارات إطلاق أول جمعية للمخترعين مقرها دبي، بهدف تعزيز الابتكار وحفظ حقوق المبتكرين وتمثيلهم دولياً.
واعتمدت وزيرة تنمية المجتمع بالإمارات، حصة بنت عيسى بو حميد، إشهار الجمعية، لتعمل على تعزيز العمل التطوعي في مجال الاختراع ونشر وعي الابتكار والمعرفة، ودعم القدرات الوطنية في المجال.
وقال المخترع الإماراتي أحمد عبد الله مجان، رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، إن الجمعية ستعمل على الارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم من خلال إقامة الدورات المتخصصة والمؤتمرات والمعارض والملتقيات ذات الصلة وتوفير كافة السُبل للمخترعين لإبراز اختراعاتهم ودعمهم إعلامياً وفنياً وقانونياً.
ومن أهداف الجمعية التركيز على دور المخترع في المجتمع وجعله مثالاً يحتذى، والسعي لإيجاد رواد من الشباب المخترعين في كافة المجالات.
كما تنشيء الجمعية سجلا وطنيا وتطلق جوائز في مجالات الاختراعات المختلفة، وتدعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال الاختراعات.
وتضطلع الجمعية، وفقاً لقرار الإشهار، بـ "تقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات الاختراعات، وتبني برامج علمية متخصصة لتأهيل الشباب ليصلوا إلى اختراعات تفيد البشرية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة والهيئات الرسمية الأخرى، وتمثيل المخترعين الإماراتيين في المحافل الدولية."
وأضاف مجان: "جاءت جمعية المخترعين الإماراتية ثمرة إنجازات شباب الامارات المخترعين وفوزهم بالعديد من الميداليات المتقدمة، وترجمة لتوصيات ملتقى المخترعين الذي عقد في دبي خلال شهر ماي الماضي، الذي أكد على أهمية التركيز على دور المخترع في المجتمع وجعله مثالاً يحتذى به والسعي لإيجاد رواد من الشباب المخترعين في كافة المجالات".