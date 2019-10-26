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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة مصرية تنطق بحكم إعدام في قضية إرهابية

محكمة مصرية تنطق بحكم إعدام في قضية إرهابية

محكمة مصرية تنطق بحكم إعدام في قضية إرهابية
هسبريس - د.ب.أ
السبت 26 أكتوبر 2019 - 15:40

قضت محكمة مصرية اليوم السبت بإعدام متهم وسجن آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الوراق".

ووفق موقع ( بوابة الاهرام)، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم متهما بالسجن المؤبد، واثنين آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهما 2000 جنيه لكل منهما.

وقضت المحكمة بالبراءة لمتهم، كما ألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية مصادرة المضبوطات.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها "حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية".

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين "اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية(عام 2015) حيث توجهوا للمكان المتواجد به بصحبة عدد من أصدقائه وأطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا".

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، قد قضت في فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة لمتهمين آخرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - من هولندا السبت 26 أكتوبر 2019 - 15:57
على الطريقة المغربية بالطبع. محاكم آخر الزمن ..
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4
2 - Assehm السبت 26 أكتوبر 2019 - 16:01
لمذا احس بالضلم وانا اقراء هذا العنوان الاءليم ؟؟؟؟؟؟
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