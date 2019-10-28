دبي تنظم أضخم مسابقة لحافظات القرآن في العالم

هسبريس - د.ب.أ

تنطلق في دبي يوم السبت المقبل مسابقة "الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم" في دورتها الرابعة، والتي تعد الجائزة الأضخم عالميا لتكريم حافظات كتاب الله على مستوى العالم.

وأعلنت اللجنة المنظمة للجائزة أن 65 دولة وجالية إسلامية في أنحاء العالم ستشارك في المسابقة التي تستمر حتى يوم التاسع نونبر المقبل، وبينها السعودية ومصر والأردن والإمارات.

وقال المستشار إبراهيم بوملحه، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إن هذا العدد الكبير من المشاركات يعتبر مؤشرا على مكانة الجائزة بين دول العالم والجاليات المسلمة.

وأضاف بوملحه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن لجنة التحكيم تتكون من ستة محكمين من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والعراق والستغال.

وتضم اللجنة أيضا محكمات، هن خولة حسن الحمادي من الإمارات، ومروة لاشين من مصر، وسوسن الزعبي من سورية، لإجراء الاختبار المبدئي للمتسابقات.

وأوضح بوملحه أن من أهم شروط المشاركة في المسابقة ألا يزيد عمر المرشحة عن 25 عاما وأن تكون حافظة للقرآن الكريم كاملا مع التجويد.

وأضاف أن الفائزة بالمركز الأول ستحصل على 250 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) والمركز الثاني 200 ألف درهم والمركز الثالث 150 ألف درهم والمركز الرابع 65 الف درهم والمركز الخامس 60 الف درهم.