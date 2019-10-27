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الرئيسية | خارج الحدود | محققة أممية سابقة: جرائم حرب تلاحق أردوغان

محققة أممية سابقة: جرائم حرب تلاحق أردوغان

محققة أممية سابقة: جرائم حرب تلاحق أردوغان
هسبريس - رويترز
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 02:42

قالت ممثلة الادعاء ومحققة الأمم المتحدة السابقة كارلا ديل بونتي في مقابلة نشرت السبت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجب أن يخضع للتحقيق ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها بلاده في سوريا.

وأضافت ديل بونتي، التي كانت عضوا في لجنة تحقيق الأمم المتحدة في سوريا، أن تدخل تركيا يشكل انتهاكا للقانون الدولي وأنه أشعل شرارة الصراع في سوريا من جديد.

وقالت "تمكن أردوغان من غزو أرض سورية لتدمير الأكراد أمر لا يصدق".

وديل بونتي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا وشاركت في تمثيل الادعاء في قضايا جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.

وتابعت قائلة في المقابلة التي أجرتها صحيفة شفايتز أم فوخنإنده "يجب إجراء تحقيق معه ويجب توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم حرب. لا يجب السماح له بالإفلات من المحاسبة".

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