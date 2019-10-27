24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء (5.00)

  2. جمعية حقوقية تطلب إنصاف معاقة مغتصبة بتاونات (5.00)

  3. "صور جنسية" تورّطُ ثلاثينيّا وفتاة بمدينة بلفاع (5.00)

  4. تطوير سلسلة التمور (5.00)

  5. تخريب لوحات التشوير في مناطق مغربية .. حقد دفين وسلوك مشين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الأمريكي ترامب يُعلن مقتل أبو بكر البغدادي: "ماتَ كَالكَلْبْ"

الرئيس الأمريكي ترامب يُعلن مقتل أبو بكر البغدادي: "ماتَ كَالكَلْبْ"

الرئيس الأمريكي ترامب يُعلن مقتل أبو بكر البغدادي: "ماتَ كَالكَلْبْ"
هسبريس من الرباط
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:20

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.

وأضاف ترامب في ندوة صحافية بالبيت الأبيض أن البغدادي "مات كالكلب، كان يصرخ وينوح، بعد أن حُشر في نفق وفجر نفسه رفقة ثلاثة من أطفاله".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي"، لافتا إلى أن زعيم تنظيم "داعش" "كان جبانا وعنيفا وتم التخلص منه بطريقة وحشية".

وقال ترامب إن القوات الأمريكية قتلت زعيم "داعش" بعدما قتلت حمزة بن لادن، نجل الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة"، مضيفا أنها ستدمر هؤلاء "الوحوش" الذين لن يتمكنوا من الفرار، مؤكدا استمرار ملاحقة باقي الإرهابيين من التنظيم.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن روسيا تعاونت وسمحت بالتحليق فوق مناطق خاضعة لها في سورية، كما قدم الأكراد معلومات قيمة.

وأورد ترامب أنه تم تحديد موقع البغدادي قبل أسبوعين، مشيرا إلى مقتل كثير من رجال زعيم "داعش" معه في الغارة نفسها، مبرزا أنه سيتم الإعلان عن العدد بدقة في وقت لاحق.

وتبحث الولايات المتحدة عن البغدادي منذ وقت طويل، وهو الذي تزعم تنظيما سيطر في يوم من الأيام على مساحات كبيرة من العراق وسوريا وأعلن قيام دولة الخلافة.

وارتكب التنظيم الإرهابي فظائع بحق أقليات دينية، وشن هجمات في أنحاء مختلفة من العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - عبدو من الرباط الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:47
امريكا معروفة بالسينما هوليود خير دليل والعالم كله يعلم ان البغدادي مجرد كراكيز بيد المخابرات الامريكية كما كان سابقه بلادن .فيا ترى مذا يطبخ في الكواليس لإبادة المسلمين وإبادة الإسلام لكنهم لا يعلمون أنه كلما حاربو الإسلام ازداد قوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
141
2 - متتبع الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:48
من صنع البغدادي ؟ سؤال مطروح ؟ من استفاد من البغدادي؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
134
3 - Amal الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:48
الضحك على الذقون. ما الجديد يا ترى. الله يحفظ ثاني من الآتي . كشف كل شيء ولعبكم أصبحت مفضوحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
114
4 - yassine الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:49
لعنة الله عليه قاتل مأجور خدم أجندة الدول الغربية، إنتحر و قتل أطفاله الأبرياء منه نعم مات كالكلب، قتله الغرب خوفا من فضحهم، عدب في دنياه، و لكن عداب الأخرة لا أشد،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
5 - Mourchid youness الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:49
في إنتضار الممثل الجديد للجزئ الثالت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
142
6 - جبل المعسكر تو الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:50
فيلم امريكي100%100 وانتهت الحلقه الاخيره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
97
7 - داوي خاوي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:51
مند اليوم الأول نعلم أن البغدادي صناعة أمريكية أ قتلوه كما قتل بنلادن لا أظن سيتوقف الإرهاب ماعدا إذا انصرفتم من العراق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
8 - سلام الصويري الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:51
جميع مصالح المخابرات الدولية تعلم ان أبو بكر البغدادي تكون في اسراءيل وتدرب فيها وتم تاسيس حركته بتمويل من أمراء ضيعات الخليج وتدعيم من امريكا بالأسلحة والعتاد والخطط !!
وهذه مجرد حلقة من حلقات التحكم ألأمريكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
9 - عزيز الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:51
هم من صنعوه كسابقه ابن لادن وجاء الوقت ليزيحوه لعبة متحكم فيها من لدن الغرب لتشويه الاسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
10 - محمد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:52
واخيرا انتهى فصل من فصول المسرحية الامريكية في الشرق الاوسط.
امريكا من انشا القاعدة و هي من انهى وجودها.
داعش صناعة امريكية و هى من انهت وجودها..و الان انتظرو ظهور جماعة اخرى لتقون بمهمة جديدة لصالح امريكا.
استفيقو ايها العرب فقد اصبحتم اضحوكة بين الامم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
11 - سعيد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:54
ستكون سذجا لو كنت تعتقد ان و.م.أ لم تكن تعرف خطط البغدادي او موقعه ....
امريكا بعدما خسرت الحرب في سوريا لفائدة من هم ضدها .. قالت ولكي أخرج بوجه مشرف يجب ان اقتل المسمى البغدادي وهذا ما وقع ...
امريكا كان خوفها من ان يقتل او يعتقل -البغدادي- من طرف تركيا .. لهذا سارعت للتخلص منه ..
على كل:
هم كلهم في اتجاه و خندق واحد .. خندق النفاق والكذب والمصالح ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
12 - أستاذة وطنية الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:55
ليس بموت البغدادي ولا بن لادن تستطيع أن تشتري الانتخابات المقبلة لأنك لا تختلف عنهم حيث نشرت الاحقاد والكراهية بين الشعوب واعليت من شأن الصهاينة بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ألا قاتلك الله كما قتلتهم وتكونوا كلكم في الدرك الاسفل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
13 - sino danmark الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:56
انت(ترامب) والبغدادي وجهان لعملة واحدة....التاريخ سيتدكرم كقتلة لا غير......البغدادي مات كالكلب وننتظر كيف ستكون عاقبتك يا ترامب؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
14 - سياسة خلق العدو!!! الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:57
اجمع المؤرخون وعلماء الاجتماع والساسة في الغرب والشرق وعلى هو التاريخ ان خلق عدو هو شيء حتمي للحفاظ على المصالح اقتصادية او جيو سياسية او حتى مصالح شخصية عند الأنظمة المستبدة.
انتاج الحركات الارهابية وترويضها في الشرق الأوسط من بين تلك السياسات وساهمت بشكل كبير في اطالة عمر الأنظمة العربية القمعية وإعطاء الشرعية التي تدخل او وجود عسكري في المنطقة.
اما العامة من الشعوب فهي مادة تطحن ولا حول لها ولا قوة والدول العربية ككل هي الحلقة الأضعف لأن سياسات الغرب ومصالح الأنظمة العربية تتفق على اطالة الوضع القائم وبكل السبل. وسوريا بشار خير مثال .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
15 - KIM الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:57
البغدادي رجل المخابرات قتل او تم انهاء مهامه
بعدما نجح بتدمير سوريا و العراق و اليمن..........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
16 - safin الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:58
السيناريوهات التي لن تنتهي و سوفيكم ب شخصية جديدة اي ارهابي جديد تتمة.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
17 - ريفي حر الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:00
مسلسل "الخنزير والكلب ". خنزير قتل كلبه المطيع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
18 - متابعة الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:02
و هل البغدادي و غيره الا صناعة أمريكية تتحجج بها امريكا و الغرب لنهب ثروات الشرق الأوسط. كيف يعقل أن الغرب بكل أسلحته و عدته وعتاده ظل سنين طويلة يصارع شرذمة قليلة من المرتزقة ولم يستطع استئصالها حتى الآن. مسرحية قذرة و غبية في نفس الوقت. اذا انتهت مصالحهم في المنطقة فستنتهي داعش اما اذا كانت لا تزال لديهم مصالح فسيخلقون الف داعش و الف بغدادي ليصلوا الى مبتغاهم وللاسف الأبرياء هم من يدفع الثمن. اما البغدادي و جرائمه فما هو الا الوجه الحقيقي لديمقراطية العم سام....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
19 - محمد المانيا الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:05
قبل قتله صنعوا غيره....ايام قليلة سيفتح الرواق لمسرحية أخرى. العيب ليس في الغرب أنما في بنو جلدتنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
20 - Abdkad الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:08
الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية على إدلب يعني أن دوره قد انتهى مثلما انتهى قبله دور أسامة بن لادن و دور أبي مصعب الزرقاوي.. وسينتجون بعدهم رموزا جديدة للإرهاب لتدمير العالم الإسلامي بأيدي أبنائه..
مكسب انتخابي لترامب .. في انتظار صناعة قطع غيار جديدة في مصانع المخابرات الغربية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
21 - الفلالي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:08
استمالة للشعب الامريكي والدولي عن فضائح الرئيس وأتباعه لن يكون هناك خليفة البغدادي الممثل الأمريكي والعميل الإسرائيلي لان الولايات المتحدة الأمريكية وجدت البديل للاسلام الدي هو ايران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - جعفر الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:10
البغدادي إنتهى دوره على حلبة المسرح و إستنفدو منه كل الأدوار التي من الممكن أن يقدمها حان الوقت للبحث من جديد على ممثل بديل في مكان ما في وطننا العربي للعب دور رئيس عصابة إجرامية ليدمرو ما تبقى من من لم يدمر نحن فقط يا إما متفرجين أو كومبارس في هذا التراجيدي المحبوك بغباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
23 - salma الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:10
انه عميلكم واليوم تقول له مات كالكلب. هدا درس للعملاء العرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
24 - abel الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:10
امريكا وصلت الى ماتريد ال وهو النفط ادن المهمة انتهت للبغدادي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - ميرو الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:11
صافي مات ابو بكر البغدادي ٠غادي يجي عمر الموصلي ثم عثمان ابو غريب واخيرا علي الفلوجي ٠٠٠٠ الله يلعن اللي مايحشم٠ ان شاء الله ماكاين لا داعش ولا ماداعش٠ هي مجرد عصابة من السفاحين صنعتها أمريكا وإسرائيل الهذف منها الإساءة للإسلام ٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - الهواري الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:13
ا لسلام امريكا تبيدفي المسلمين والعرب تدفع الملايير من اجل ذلك جاي دوركم يا كلاب امريكا هي الارهاب والاغبياء يدفعون ويتناحرون بينهم لكي ترضى عليهم امرريكا وافانكا ترامب واسراءيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
27 - Jawad الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:14
مقتل بن لادن كانت رمز و علامة على ٱنتهاء مرحلة القاعدة و أصبحت ورقة محروقة وٱنتهت مهمتها.الآن نفس الشيء ٱنتهت مرحلة دعه يعيش.وأسقطوا قطعة الشطرنج البغدادي.ولاشك سوف يمرون إلى مرحلة ما بعدها .أظنها القطعة اللتي يحلمون بها الٱستلاء على أرض العرب ومحاولة ٱطفاء نور الله .وتنكيس راية الدين الحنيف. فهل يستطيعون إلى ذالك سبيلا.?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.