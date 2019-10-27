الرئيس الأمريكي ترامب يُعلن مقتل أبو بكر البغدادي: "ماتَ كَالكَلْبْ"

هسبريس من الرباط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.

وأضاف ترامب في ندوة صحافية بالبيت الأبيض أن البغدادي "مات كالكلب، كان يصرخ وينوح، بعد أن حُشر في نفق وفجر نفسه رفقة ثلاثة من أطفاله".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي"، لافتا إلى أن زعيم تنظيم "داعش" "كان جبانا وعنيفا وتم التخلص منه بطريقة وحشية".

وقال ترامب إن القوات الأمريكية قتلت زعيم "داعش" بعدما قتلت حمزة بن لادن، نجل الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة"، مضيفا أنها ستدمر هؤلاء "الوحوش" الذين لن يتمكنوا من الفرار، مؤكدا استمرار ملاحقة باقي الإرهابيين من التنظيم.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن روسيا تعاونت وسمحت بالتحليق فوق مناطق خاضعة لها في سورية، كما قدم الأكراد معلومات قيمة.

وأورد ترامب أنه تم تحديد موقع البغدادي قبل أسبوعين، مشيرا إلى مقتل كثير من رجال زعيم "داعش" معه في الغارة نفسها، مبرزا أنه سيتم الإعلان عن العدد بدقة في وقت لاحق.

وتبحث الولايات المتحدة عن البغدادي منذ وقت طويل، وهو الذي تزعم تنظيما سيطر في يوم من الأيام على مساحات كبيرة من العراق وسوريا وأعلن قيام دولة الخلافة.

وارتكب التنظيم الإرهابي فظائع بحق أقليات دينية، وشن هجمات في أنحاء مختلفة من العالم.