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كُتّاب وآراء
الرئيس الأمريكي ترامب يُعلن مقتل أبو بكر البغدادي: "ماتَ كَالكَلْبْ"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.
وأضاف ترامب في ندوة صحافية بالبيت الأبيض أن البغدادي "مات كالكلب، كان يصرخ وينوح، بعد أن حُشر في نفق وفجر نفسه رفقة ثلاثة من أطفاله".
وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي"، لافتا إلى أن زعيم تنظيم "داعش" "كان جبانا وعنيفا وتم التخلص منه بطريقة وحشية".
وقال ترامب إن القوات الأمريكية قتلت زعيم "داعش" بعدما قتلت حمزة بن لادن، نجل الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة"، مضيفا أنها ستدمر هؤلاء "الوحوش" الذين لن يتمكنوا من الفرار، مؤكدا استمرار ملاحقة باقي الإرهابيين من التنظيم.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن روسيا تعاونت وسمحت بالتحليق فوق مناطق خاضعة لها في سورية، كما قدم الأكراد معلومات قيمة.
وأورد ترامب أنه تم تحديد موقع البغدادي قبل أسبوعين، مشيرا إلى مقتل كثير من رجال زعيم "داعش" معه في الغارة نفسها، مبرزا أنه سيتم الإعلان عن العدد بدقة في وقت لاحق.
وتبحث الولايات المتحدة عن البغدادي منذ وقت طويل، وهو الذي تزعم تنظيما سيطر في يوم من الأيام على مساحات كبيرة من العراق وسوريا وأعلن قيام دولة الخلافة.
وارتكب التنظيم الإرهابي فظائع بحق أقليات دينية، وشن هجمات في أنحاء مختلفة من العالم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
وهذه مجرد حلقة من حلقات التحكم ألأمريكي
امريكا من انشا القاعدة و هي من انهى وجودها.
داعش صناعة امريكية و هى من انهت وجودها..و الان انتظرو ظهور جماعة اخرى لتقون بمهمة جديدة لصالح امريكا.
استفيقو ايها العرب فقد اصبحتم اضحوكة بين الامم
امريكا بعدما خسرت الحرب في سوريا لفائدة من هم ضدها .. قالت ولكي أخرج بوجه مشرف يجب ان اقتل المسمى البغدادي وهذا ما وقع ...
امريكا كان خوفها من ان يقتل او يعتقل -البغدادي- من طرف تركيا .. لهذا سارعت للتخلص منه ..
على كل:
هم كلهم في اتجاه و خندق واحد .. خندق النفاق والكذب والمصالح ...
انتاج الحركات الارهابية وترويضها في الشرق الأوسط من بين تلك السياسات وساهمت بشكل كبير في اطالة عمر الأنظمة العربية القمعية وإعطاء الشرعية التي تدخل او وجود عسكري في المنطقة.
اما العامة من الشعوب فهي مادة تطحن ولا حول لها ولا قوة والدول العربية ككل هي الحلقة الأضعف لأن سياسات الغرب ومصالح الأنظمة العربية تتفق على اطالة الوضع القائم وبكل السبل. وسوريا بشار خير مثال .
بعدما نجح بتدمير سوريا و العراق و اليمن..........
مكسب انتخابي لترامب .. في انتظار صناعة قطع غيار جديدة في مصانع المخابرات الغربية..