مقتل زعيم "داعش" بسوريا يفجر عاصفة ترحيبٍ دولي وتشكيك روسي

هسبريس من الرباط

بين ترحيب دولي وتشكيك روسي، تتواصل ردود الفعل الدولية بشأن مقتل زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، الذي قتل في الساعات الأولى من صباح الأحد في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية بمحافظة إدلب السورية، تحت إشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت توجهت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالشكر إلى كل من روسيا وتركيا وسوريا والعراق والقوات الكردية على مساعدتها في هذه العملية العسكرية، خرجت وزارة الدفاع الروسية ببيان تشكيكي، أعربت فيه عن عدم اطلاعها على تفاصيل أي مساعدة روسية بخصوص عملية مقتل زعيم تنظيم "داعش".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية موقفها من العملية التي مازالت تثير الكثير من الجدل، على لسان الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف، الذي قال ما معناه: "لا علم لدينا بشأن المساعدة المزعومة التي سمحت للطيران الأمريكي بالتحليق في المجال الجوي لمنطقة خفض التصعيد في إدلب خلال هذه العملية".

وفي مقابل الرد الروسي، أكدت تركيا أن قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يعتبر نقطة تحول في الحرب ضد الإرهاب، بحيث شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن "تركيا ترحب بهذا التطور، وستواصل دعم أي جهود لمكافحة الإرهاب مثلما فعلت في السابق".

ولم تفوت إيران الفرصة دون التعليق على العملية العسكرية، مبرزة أن "موت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي، لا يعني نهاية تنظيم الدولة الإسلامية ولا أيديولوجيته"؛ إذ أورد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، في تغريدة على "تويتر"، ما مفاده أن "مقتل البغدادي لن ينهي داعش أو فكر (التنظيم) الذي نشأ وترعرع بمساعدة رعاة إقليميين".

وذهبت فرنسا في المنحى ذاته، بحيث أكدت بدورها أن مقتل البغدادي لا يمثل نهاية لتنظيم الدولة الإسلامية؛ إذ قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، على "تويتر": إن مقتل البغدادي "تقاعد مبكر لإرهابي، لكن ليس لتنظيمه". ومضت تقول: "نواصل الحرب ضد الدولة الإسلامية مع شركائنا، وسوف نتعامل مع الظروف الإقليمية الجديدة".

أما البحرين، فقد أثنت على العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أنها تشكل "ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابي"، بحيث أشار وزير خارجيتها، خالد بن أحمد آل خليفة، الأحد، إلى أن "مقتل المجرم أبو بكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابي"، ثم زاد: "نحيي الأشقاء والحلفاء على جهودهم ونجاحهم في العثور عليه والتخلص منه".

وأعلنت القيادة العامة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) أن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية جاء نتيجة للتنسيق المشترك مع القوات الأمريكية، بعد أكثر من 5 أشهر من التنسيق بين الاستخبارات العسكرية لقوات سورية الديمقراطية والقوات الأمريكية، وعلى أعلى المستويات.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن العملية أسفرت عن القضاء على رأس تنظيم "داعش" الإرهابي، المدعو أبو بكر البغدادي، في عملية مشتركة، الأحد فجراً، بالقرب من إحدى القواعد العسكرية التركية في قرية باريشا في الريف الشمالي لمحافظة إدلب.