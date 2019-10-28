إصابات في إطلاق نار أمام مسجد جنوب فرنسا

هسبريس - أ.ف.ب

أصيب شخصان، اليوم الإثنين، في إطلاق نار قرب مسجد في بايون جنوب غرب فرنسا، بحسب الشرطة، التي أضافت أنه تم اعتقال المسلح المشتبه به.

واعتقل المشتبه به بالقرب من منزله بعد الحادث الذي وقع خلاله انفجار صغير يُعتقد أنه من عبوة بنزين أشعلت فيها النار بالقرب من المسجد بعد ظهر اليوم.