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الرئيسية | خارج الحدود | إصابات في إطلاق نار أمام مسجد جنوب فرنسا

إصابات في إطلاق نار أمام مسجد جنوب فرنسا

إصابات في إطلاق نار أمام مسجد جنوب فرنسا
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 17:09

أصيب شخصان، اليوم الإثنين، في إطلاق نار قرب مسجد في بايون جنوب غرب فرنسا، بحسب الشرطة، التي أضافت أنه تم اعتقال المسلح المشتبه به.

واعتقل المشتبه به بالقرب من منزله بعد الحادث الذي وقع خلاله انفجار صغير يُعتقد أنه من عبوة بنزين أشعلت فيها النار بالقرب من المسجد بعد ظهر اليوم.

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1 - ماجد واويزغت الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 17:13
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إن هذا منكر
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