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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تعلن دفن أشلاء البغدادي وفق شريعة الإسلام

أمريكا تعلن دفن أشلاء البغدادي وفق شريعة الإسلام

أمريكا تعلن دفن أشلاء البغدادي وفق شريعة الإسلام
هسبريس - رويترز
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:20

أبلغ مسؤول أمريكي رويترز بأن الولايات المتحدة دفنت أشلاء زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في البحر وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك بعد مقتله في غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا يوم السبت.

ولم يفصح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل أخرى عن عملية الدفن وموقعها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - ayoub الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:32
يا رب عجل بكشف مخططاتهم ... افلام هوليودية متقونة...
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30
2 - khalid الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:38
هل هده نكتة أم كدبة أبريل مسبقة ب 6 اشهر
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17
3 - السمك الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:38
اول مرة اسمع ان الإنسان يدفن في البحر وفق الشريعة الإسلامية. السمك يصلي عليه صلاة الجنازة.
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51
4 - فرنسا الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:39
نكت علي بابا أو نكت : Tom sayer et Tom and Jerry c'est vraiment : شيء يضحك يضحك يضحك أتمنى الصحوة الإسلامية العربية لأن أمريكا الشريرة تضحك على العالم الإسلامي.
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22
5 - yassine الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:39
ديمان عندي شكوك من هاد القضية ديال هاد الارهابيين كيفاش كيدفنهوم على غرار بن لادن لي لاحوه تاهوا فالبحر كايجيب ليا الله بحال الى راه مامقتولينش ولكن خازنينهوم وكايعدبوهوم الى يوم يبعثون !
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7
6 - مسادق محمد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:40
أمريكا تعلن دفن أشلاء البغدادي وفق شريعة الإٍسلام. وهل وفق الشريعة الإسلامية نلقى بأشياء الموتى في البحر..!
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14
7 - ورديغي الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:40
ههههههه تصنعون فزعاتكم لخدمة أهدافكم التخريبية وتكريس الإستغلال خيرات الدول الإسلامية
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8 - طارق حكور الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:40
هههههههههه امريكا دفناتو ؟؟؟؟؟؟؟ لعجب
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5
9 - عوسج الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:42
وهل هو مسلم حتى يدفن وفق شريعة الاسلامية ?
المسلم من سلم المسلم من يدة ولسانه
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17
10 - ادوزي الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:42
يا له من غباء امريكا تخطب علينا منذ ايام حول مقتل أحد عملائها وتظن أننا نصدقهم فيما يقلون ويطلبون ونسو ان مخططاتهم أصبح شباب المسلمين يعرفونها ولله الحمد لهذا دعونا من كل هذا لأنه النصر سيكون من حليفنا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يقال انهم يستعدون للمعركة الفاصلة التي ستجرى أحداثها بالشام وفي الشام قامو بتأسيس ما يسمى بداعش والآن يفكرون في مكيدة أخرى
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5
11 - ملاحظ مغربي الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:45
امريكا كالعادة تتلاعب للاسفدالشدي بمشاعر المسلمين ،وهذا له معنى واحد بالطبع وهو انها تعتبرهم ضعفاء وهي الاقوى .

امريكا لاتعترف الا القوة ،،لماذا مثلا معاملتها مع المانيا او فرنسا او اليابان او الصين تختلف كثيرا مع الدول الاسلامية .
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10
12 - محلل فوق العادة الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:48
إن ترامب رئيس الولايات المتحدة يريد تلميع صورته أمام الرأي العام الأمريكي ويظهر انه فعلا يحارب الإرهاب ...إن داعش هو صنيعة الولايات المتحدة وأدواتها وبعد فشل المخطط الذي انشأ من اجله داعش أصبح لزاما أن تتم تصفية ابوبكر البغدادي لأنه يعلم كثيرا من الأسرار ليتسنى لترامب أن يستثمر هذا الانجاز في حملته الانتخابية المقبلة....كما أن تصفية البغدادي لا تعني أن الولايات المتحدة قد تخلت عن مشروعها الرامي إلى تفتيت الدول المناهضة لصفقة القرن حيث نراها اليوم تدفع الشعوب إلى النزول إلى الشارع في مطالب اجتماعية كي يندس عملاؤها ومخابرات حلفاؤها ليشعلوا نار الفتنة والحروب الأهلية لضرب استقرار ووحدة الدول كالعراق ولبنان الذين ساهموا بشكل واضح في إفشال المشروع الأمريكي في المنطقة ...إن الولايات المتحدة تستعمل أدوات مختلفة وسيناريوهات مختلفة لبلوغ أهدافها منها العقوبات الاقتصادية والحملات الإعلامية والضغوط السياسية والإغراءات المختلفة ولولا نضج المقاومة وخبرتها المستوحاة من التجارب السابقة للدول لما عرفنا فترة استقرار على الإطلاق..
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2
13 - نهاية مخرب الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:49
منهم وإليهم إنه صناعتهم وإنتاجاتهم التي خربت المجتمعات وارهبت العالم فاليدفنوه في البحر أو في نهر الميسيسيبي . لانه مجرم دولي مطلوب للعدالة الدولية .
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2
14 - مغربي الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:49
امريكا تكتب وتؤلف جميع السيناريوهات والمسرحيات.
اختفى بن لادن والان البغدادي.
الان سنترقب الاسم الجديد الذي ستنتجه المخابرات الامريكية..
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0
15 - jamal الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:51
Game over for Al baghdadi. who is the next actor. Holeywood made a good movie with Al baghdadi.
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0
16 - amine الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:56
d apres les dirigents des pays musulmans (dectatures) et les USA et l ouiset, ben ladel et abou bak beghdadi ne sont pas des musulmans parceuqe ils tunent les
innoçonts
et les enfants et tous, alors comment ils ont respecté la charia islamia pour cette personne????
c est une honte pour les musulmans, je veux dire les vrais musulmans
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17 - مؤامرة الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 21:57
لم يكن مسلما بل مرتد ارهابي,يومن بان الانتحاري سيذهب للجنة رغم ان الاسلام حرم الانتحار.هل تفجير المساجد والاسواق وقطع الرؤوس اسلام حتى يدفن على طريقة الاسلام?الكثير من يفكرون مثله يعيشون بيننا نتيجة ترك كتب التكفير الخليجية توزع في المملكة,ستتعرفون عليهم من خلال تعليقاتهم التي تتحدث عن مؤامرة غربية واسرائيلية ووووووو هوما ابرياء
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18 - ولد الشعب الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 22:00
هو بيدق من بيادقكم ، تلميدكم البار، عمل على تنفيد مخططاتكم ونسبتموه للاسلام وفقا لأجندات بنو صهيون. وهو لا يمت للإسلام بصلة حتى تدفنوه في اعماق البحر وفقا للشريعة الإسلامية كما تدعون. قال تعالى:(( يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين))
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19 - الممنوع الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 22:11
لقد دفنوه في البحر إلى جانب بن لادن حسب الشريعة الإسلامية...
كفاكم استغباء الناس...
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20 - ramzi الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 22:14
وهل في الشريعة الاسلامية يدفن الانسان في البحر ؟
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