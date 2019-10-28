أمريكا تعلن دفن أشلاء البغدادي وفق شريعة الإسلام

هسبريس - رويترز

أبلغ مسؤول أمريكي رويترز بأن الولايات المتحدة دفنت أشلاء زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في البحر وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك بعد مقتله في غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا يوم السبت.

ولم يفصح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل أخرى عن عملية الدفن وموقعها.