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الحريري يتجه إلى الاستقالة من رئاسة حكومة لبنان
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 12:34
قال مصدر لبناني رسمي، لوكالة "رويترز" إن رئيس الوزراء سعد الحريري يتجه صوب الاستقالة وقد يعلنها اليوم الثلاثاء أو غدا، في حين تعصف الاحتجاجات بالبلاد للأسبوع الثاني.
وقال شهود لرويترز إن أنصارا لجماعة حزب الله الشيعية وحركة أمل اشتبكوا مع محتجين عند حاجز طريق في بيروت اليوم الثلاثاء وفكوا خيامهم مما دفع الشرطة للتدخل.